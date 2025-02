Thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas đổ vỡ?

Người phát ngôn Hudhaifa Kahlout của cánh quân sự Các lữ đoàn Al-Qassam của lực lượng Hamas ngày 10.2 thông báo sẽ hoãn việc trao đổi con tin và tù nhân vào ngày 15.2 do Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, theo tờ The Times of Israel.

Người Palestine tập trung trong lúc các tay súng Hamas hộ tống đoàn xe chở 3 con tin Israel được thả trong đợt trao đổi tù nhân hôm 8.2 ẢNH: AP

Ông Kahlout, còn được biết đến với bí danh Abu Obeida, tố cáo Israel trì hoãn cho người Palestine trở về miền bắc Dải Gaza và còn nổ súng về phía họ, đồng thời cản trở những chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza.

Những hành vi này bị cho là sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn diễn ra trong 3 tuần qua. Hamas yêu cầu Israel bồi thường cho những vi phạm nêu trên, nếu không, Hamas sẽ không thả con tin cho đến khi có thông báo thêm.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel cho rằng việc Hamas hoãn thả con tin là hành vi vi phạm thỏa thuận rõ ràng. "Tôi đã chỉ thị quân đội chuẩn bị ở mức báo động cao nhất cho bất kỳ diễn biến tiềm năng nào tại Gaza và bảo vệ các cộng đồng ở biên giới. Chúng tôi sẽ không trở lại thực tại của ngày 7.10 (năm 2023)", ông Katz nói, nhắc đến ngày Hamas tấn công lãnh thổ Israel.

Theo thỏa thuận giai đoạn 1 kéo dài 42 ngày tính từ ngày 19.1, Hamas sẽ từng bước trao trả 33 trong tổng số 96 con tin Israel mà lực lượng này đang giữ. AFP ngày 9.2 dẫn lời ông Basem Naim, một quan chức của Hamas, cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn trên đang gặp "nguy hiểm" và có thể đổ vỡ. Theo tờ The Times of Israel, còn 17 con tin Israel phải được thả theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1.

Liên quan thỏa thuận ngừng bắn, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 10.2 cho biết ông hạnh phúc khi các con tin được đưa về nhưng vẫn phản đối tiếp tục thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 2. Ông Smotrich đại diện của một đảng theo đường lối cứng rắn là thành viên của liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ông Smotrich cho rằng thay vì tiếp tục thỏa thuận, Israel nên "báo thù" Hamas, chặn toàn bộ viện trợ nhân đạo và chiếm đóng lâu dài Gaza. Ông khuyến khích người Palestine di cư khỏi Dải Gaza theo kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.