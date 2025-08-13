Israel cấp tập không kích Gaza

chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sẽ "nhanh chóng" hoàn thành một cuộc tấn công mở rộng mới chống lại Hamas. Về phần mình, quân đội Israel cho biết họ chỉ nhắm mục tiêu vào Hamas và đã phá dỡ một bãi phóng tên lửa mà nhóm này sử dụng ở phía đông TP.Gaza.

Người dân Gaza tổ chức tang lễ cho những người thiệt mạng vì không kích vào ngày 11.8 Ảnh: Reuters

Sau 20 tháng xung đột ở Dải Gaza, hầu hết trẻ em không thể tiếp cận bất kỳ loại hình giáo dục nào khi hầu hết trường học đều bị hư hại hoặc bị phá hủy. Cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ngày 12.8 cảnh báo rằng trẻ em càng nghỉ học lâu thì "nguy cơ mất đi một thế hệ càng lớn", đồng thời kêu gọi các bên thiết lập lệnh ngừng bắn và chấm dứt giao tranh.

Trong khi đó, Cơ quan y tế tại Gaza ngày 12.8 cho hay thêm 5 người Palestine nữa chết đói, nâng tổng số người thiệt mạng vì đói lên 227, trong đó có 103 trẻ em, theo Al Jazeera.

Ông Trump và ông Netanyahu cãi vã qua điện thoại về nạn đói Gaza

Trong một diễn biến khác, cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mô tả quyết định công nhận nhà nước Palestine của 3 nước Pháp, Anh và Canada là "đúng về mặt đạo đức". Tuy nhiên, ông Blinken cũng lập luận rằng động thái trên "chưa phù hợp" với các ưu tiên cấp bách hơn là "ngăn chặn nạn đói, giải cứu con tin và chấm dứt xung đột ở Gaza". Vị cựu quan chức Mỹ đề xuất các quốc gia nên theo đuổi "một con đường có thời hạn, có chiến lược và dựa trên các điều kiện cụ thể" để công nhận một nhà nước Palestine, theo tờ The Times of Israel.