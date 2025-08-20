Iran phát cảnh báo mới, Israel chuẩn bị huy động 60.000 quân dự bị

"Những tên lửa được sử dụng trong cuộc chiến 12 ngày đã được sản xuất cách đây vài năm", Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nassirzadeh.

"Hôm nay, chúng tôi đã sản xuất và sở hữu những tên lửa có sức mạnh lớn hơn nhiều so với những tên lửa trước đây, và nếu kẻ thù Do Thái lại dấn thân vào cuộc phiêu lưu này, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng những tên lửa mới", ông Nassirzadeh nhấn mạnh.

Bản sao tên lửa Etemad ở thủ đô Tehran (Iran) vào ngày 10.2 Ảnh: AFP

Vào ngày 13.6, Israel đã phát động chiến dịch ném bom Iran, châm ngòi cho một cuộc chiến mà Iran đã đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái. Cuộc tấn công của Israel đã khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao, nhà khoa học hạt nhân Iran và hàng trăm người thiệt mạng, tấn công cả những cơ sở quân sự lẫn khu dân cư, theo AFP.

Mỹ đã tham gia cuộc xung đột Israel-Iran trong thời gian ngắn bằng cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong ngày 22.6. Sau đó, lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel có hiệu lực từ ngày 24.6.

Kể từ đó, các quan chức Iran đã cảnh báo rằng một cuộc giao tranh khác có thể nổ ra bất cứ lúc nào, nhấn mạnh Tehran không muốn chiến tranh nhưng vẫn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối đầu nào.

Hôm 18.8, Phó tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref nói rằng Tehran nên "chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống đối đầu. Chúng tôi thậm chí còn chưa ngừng bắn, chúng tôi đang trong giai đoạn ngừng bắn".

Truyền thông Iran đưa tin vào ngày 21.8, quân đội nước này sẽ bắt đầu một cuộc tập trận kéo dài hai ngày, với sự tham gia của nhiều loại tên lửa hành trình tầm ngắn và tầm trung, theo AFP.

Israel gây thêm sức ép lên Hamas?

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Israel ngày 20.8 xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã phê duyệt kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza ở phía bắc Dải Gaza và cho phép huy động khoảng 60.000 quân dự bị để thực hiện kế hoạch này, theo AFP.

Động thái mới của Bộ trưởng Katz đã gây thêm áp lực lên Hamas khi những quốc gia làm trung gian gồm Qatar và Ai Cập thúc đẩy lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột kéo dài gần hai năm ở Gaza đang chờ đợi phản hồi chính thức của Israel về đề xuất mới nhất của họ.

Trong khi Qatar bày tỏ sự lạc quan thận trọng về đề xuất mới nhất, một quan chức cấp cao của Israel cho hay chính phủ nước này vẫn kiên định với lời kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Khuôn khổ đã được Hamas phê duyệt đề xuất một lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 60 ngày, một đợt thả con tin theo từng giai đoạn, trả tự do cho một số tù nhân Palestine và những điều khoản cho phép hàng viện trợ được đưa vào Gaza.

Đề xuất ngừng bắn mới nhất được đưa ra sau khi nội các an ninh Israel phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza, bất chấp nỗi lo sợ rằng kế hoạch này sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã thảm khốc ở Gaza, theo AFP.