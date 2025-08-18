Biểu tình khắp Israel kêu gọi kết thúc xung đột ở Gaza

Tổ chức Diễn đàn gia đình con tin ước tính gần 500.000 người đã tập trung tại Tel Aviv để biểu tình yêu cầu chính phủ Israel đạt thỏa thuận giải cứu những con tin bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Nhiều người tham gia cuộc biểu tình tại Tel Aviv (Israel) ngày 17.8 nhằm kêu gọi thả các con tin và kết thúc xung đột ở Gaza Ảnh: Reuters

Cảnh sát không có ước tính chính thức nào về quy mô đám đông trong cuộc biểu tình ở Tel Aviv. Đây dường như là cuộc tuần hành lớn nhất kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ ngày 7.10.2023, theo The Time of Israel.

"Gần 500.000 người đã tụ tập… để khẳng định rõ ràng rằng toàn thể người dân Israel muốn tất cả các con tin được thả và chấm dứt chiến sự", Diễn đàn gia đình con tin nhấn mạnh trong một tuyên bố. Tổ chức này cũng ước tính khoảng 1 triệu người đã tham gia hàng chục cuộc biểu tình trên khắp Israel trong suốt cả ngày 17.8.

Ngoài ra, Reuters đưa tin hàng ngàn người Israel đã tham gia cuộc đình công trên toàn quốc hôm 17.8 để ủng hộ gia đình của các con tin bị giam giữ tại Gaza, kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đạt thỏa thuận với Hamas nhằm chấm dứt xung đột và trả tự do cho những con tin còn lại. Trước ngày 17.8, một số doanh nghiệp và tổ chức cho hay họ sẽ cho phép nhân viên tham gia cuộc đình công trên toàn quốc, do gia đình các con tin kêu gọi.

Những người biểu tình vẫy cờ Israel và mang theo ảnh các con tin, trong lúc tiếng còi, trống vang vọng. Một số người biểu tình chặn đường phố và xa lộ, bao gồm cả tuyến đường chính giữa Jerusalem và Tel Aviv. "Hôm nay, mọi thứ dừng lại để nhớ lại giá trị cao nhất: sự thiêng liêng của sự sống", bà Anat Angrest, mẹ của con tin Matan Angrest, phát biểu với các phóng viên tại một quảng trường công cộng ở Tel Aviv.

Cảnh sát Israel cho hay tính đến 14 giờ ngày 17.8, có 38 người biểu tình đã bị bắt giữ. Một số người biểu tình chặn đường đã xô xát với cảnh sát và bị cảnh sát giải đi, theo Reuters.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 17.8 phát biểu trước nội các: "Những người kêu gọi chấm dứt xung đột mà không đánh bại Hamas không chỉ củng cố lập trường của Hamas và trì hoãn việc thả các con tin của chúng ta. Họ còn đang đảm bảo rằng những nỗi kinh hoàng của ngày 7.10.2023 sẽ lặp lại hết lần này đến lần khác".

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh chính phủ của ông quyết tâm thực hiện quyết định của quân đội nhằm chiếm giữ thành phố Gaza, một trong những khu vực quan trọng cuối cùng của Dải Gaza chưa bị Israel kiểm soát, theo Reuters.

Quyết định của quân đội Israel kiểm soát hoàn toàn thành phố Gaza không được người dân Israel và nhiều gia đình con tin ủng hộ, vì họ lo ngại một chiến dịch quân sự mở rộng ở Gaza có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những người thân yêu của họ vẫn đang bị giam giữ. Hiện còn 50 con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza và các quan chức Israel tin rằng khoảng 20 người trong số đó vẫn còn sống.

Hamas hôm 17.8 đã gọi kế hoạch trên của Israel là tội ác, cho rằng kế hoạch đó sẽ buộc hàng trăm ngàn người phải di dời khỏi thành phố Gaza, theo Reuters.

Trong khi đó, The Times of Israel ngày 17.8 dẫn lại thông tin từ tờ báo tiếng Ả Rập Asharq Al-Awsat (có trụ sở tại Anh) cho rằng Hamas đang cân nhắc việc chuyển các con tin đến thành phố Gaza nhằm gây áp lực lên Israel và ngăn chặn việc chiếm đóng thành phố này.

Các cuộc thảo luận về kế hoạch chuyển con tin đến thành phố Gaza vẫn đang "trong giai đoạn nghiên cứu" ở các cấp cao trong và ngoài Gaza, và vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra, theo Asharq Al-Awsat.