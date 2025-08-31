Israel quyết dùng biện pháp mạnh tại Gaza

Quân đội Israel có vẻ đang lựa chọn con đường quân sự để giải quyết Hamas và giải cứu con tin thay vì ngoại giao khi đến nay vẫn chưa phản hồi đề xuất ngừng bắn.

Quân đội Israel hôm 29.8 tuyên bố TP.Gaza là "vùng chiến sự nguy hiểm" và cho biết đã bắt đầu những hoạt động sơ bộ ở vùng ngoại ô nhằm chuẩn bị cho cuộc tiến công vào thành phố, theo AFP. Cuộc tấn công quanh TP.Gaza đã dần leo thang trong tuần qua, trong khi Israel cảnh báo dân thường di tản xuống miền nam dải đất. Đáp lại, Hamas cảnh báo kế hoạch kiểm soát thành phố sẽ khiến các con tin chịu rủi ro an toàn.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại miền bắc Dải Gaza ngày 30.8 Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, truyền thông Israel loan tin các chỉ huy quân đội và an ninh của nước này gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir, Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad David Barnea và Cố vấn An ninh quốc gia Tzachi Hanegbi sẽ cùng kêu gọi chính phủ chấp nhận đề xuất ngừng bắn và thả con tin tại cuộc họp nội các an ninh trong hôm nay 31.8.

Một nguồn tin an ninh cấp cao cho rằng thỏa thuận đã được Hamas chấp nhận là điều mà Israel mong muốn. "Bất kỳ quyết định nào khác, dựa trên suy nghĩ rằng Hamas sẽ đầu hàng nếu chúng ta tiến vào TP.Gaza, sẽ là một canh bạc liều lĩnh đối với mạng sống của con tin và binh sĩ", tờ The Times of Israel dẫn lời nguồn tin.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đảo ngược quan điểm, tuyên bố không chấp nhận thỏa thuận một phần và chỉ đàm phán để thả toàn bộ con tin. LHQ ước tính gần 1 triệu người đang sống tại TP.Gaza và các khu vực lân cận. Tuần trước, LHQ tuyên bố nạn đói đã xảy ra tại Gaza và cáo buộc Israel vì cản trở việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo. Israel đã bác bỏ cáo buộc này.

Israel không kích thành phố Gaza, dân Palestine lại di tản

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo Gaza đang cạn kiệt vật tư y tế thiết yếu, đặc biệt trong bối cảnh bùng phát hội chứng liệt hiếm gặp, nghi liên quan đến vi rút bại liệt. Reuters đưa tin các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) hôm qua nhóm họp ở Copenhagen (Đan Mạch) nhằm thống nhất chiến lược hành động chung đối với Israel và tình hình nhân đạo tại Dải Gaza.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo sẽ không cấp thị thực cho khoảng 80 quan chức Chính quyền Palestine (PA) đến New York dự kỳ họp Đại hội đồng LHQ vào tháng sau. Những người này được cho là gồm Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Phái đoàn đại diện PA tại New York được miễn trừ theo thỏa thuận quốc gia trụ sở LHQ. Palestine phản đối mạnh mẽ, cho rằng Mỹ đang vi phạm luật quốc tế. Bước đi này càng thể hiện sự tương đồng quan điểm giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump với chính phủ của ông Netanyahu. Israel kiên quyết bác bỏ một nhà nước Palestine và tìm cách đánh đồng PA với đối thủ Hamas, không đồng ý để hai bên này quản lý Dải Gaza hậu chiến sự.



