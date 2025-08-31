Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Israel quyết dùng biện pháp mạnh tại Gaza

Vi Trân
Vi Trân
31/08/2025 05:15 GMT+7

Dải Gaza đang đối mặt với thảm họa nhân đạo nghiêm trọng khi các cuộc tấn công của Israel ngày càng dữ dội.

Quân đội Israel có vẻ đang lựa chọn con đường quân sự để giải quyết Hamas và giải cứu con tin thay vì ngoại giao khi đến nay vẫn chưa phản hồi đề xuất ngừng bắn.

Quân đội Israel hôm 29.8 tuyên bố TP.Gaza là "vùng chiến sự nguy hiểm" và cho biết đã bắt đầu những hoạt động sơ bộ ở vùng ngoại ô nhằm chuẩn bị cho cuộc tiến công vào thành phố, theo AFP. Cuộc tấn công quanh TP.Gaza đã dần leo thang trong tuần qua, trong khi Israel cảnh báo dân thường di tản xuống miền nam dải đất. Đáp lại, Hamas cảnh báo kế hoạch kiểm soát thành phố sẽ khiến các con tin chịu rủi ro an toàn.

Israel tấn công Gaza gia tăng căng thẳng nhân đạo giữa làn sóng bạo lực mới - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại miền bắc Dải Gaza ngày 30.8

Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, truyền thông Israel loan tin các chỉ huy quân đội và an ninh của nước này gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir, Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad David Barnea và Cố vấn An ninh quốc gia Tzachi Hanegbi sẽ cùng kêu gọi chính phủ chấp nhận đề xuất ngừng bắn và thả con tin tại cuộc họp nội các an ninh trong hôm nay 31.8.

Một nguồn tin an ninh cấp cao cho rằng thỏa thuận đã được Hamas chấp nhận là điều mà Israel mong muốn. "Bất kỳ quyết định nào khác, dựa trên suy nghĩ rằng Hamas sẽ đầu hàng nếu chúng ta tiến vào TP.Gaza, sẽ là một canh bạc liều lĩnh đối với mạng sống của con tin và binh sĩ", tờ The Times of Israel dẫn lời nguồn tin.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đảo ngược quan điểm, tuyên bố không chấp nhận thỏa thuận một phần và chỉ đàm phán để thả toàn bộ con tin. LHQ ước tính gần 1 triệu người đang sống tại TP.Gaza và các khu vực lân cận. Tuần trước, LHQ tuyên bố nạn đói đã xảy ra tại Gaza và cáo buộc Israel vì cản trở việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo. Israel đã bác bỏ cáo buộc này.

Israel không kích thành phố Gaza, dân Palestine lại di tản

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo Gaza đang cạn kiệt vật tư y tế thiết yếu, đặc biệt trong bối cảnh bùng phát hội chứng liệt hiếm gặp, nghi liên quan đến vi rút bại liệt. Reuters đưa tin các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) hôm qua nhóm họp ở Copenhagen (Đan Mạch) nhằm thống nhất chiến lược hành động chung đối với Israel và tình hình nhân đạo tại Dải Gaza.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo sẽ không cấp thị thực cho khoảng 80 quan chức Chính quyền Palestine (PA) đến New York dự kỳ họp Đại hội đồng LHQ vào tháng sau. Những người này được cho là gồm Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. 

Phái đoàn đại diện PA tại New York được miễn trừ theo thỏa thuận quốc gia trụ sở LHQ. Palestine phản đối mạnh mẽ, cho rằng Mỹ đang vi phạm luật quốc tế. Bước đi này càng thể hiện sự tương đồng quan điểm giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump với chính phủ của ông Netanyahu. Israel kiên quyết bác bỏ một nhà nước Palestine và tìm cách đánh đồng PA với đối thủ Hamas, không đồng ý để hai bên này quản lý Dải Gaza hậu chiến sự.


Tin liên quan

Dải Gaza trên các bàn cân

Dải Gaza trên các bàn cân

Giữa lúc cuộc xung đột tại Dải Gaza chưa có điểm dừng, một số bên được cho là đang bàn tính kế hoạch hậu chiến sự tại dải đất này.

Khám phá thêm chủ đề

Hamas israel dải Gaza Palestine WHO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận