Chiến sự Ukraine ngày 1.291: Châu Âu tính triển khai hơn 10.000 quân đến Ukraine?

The Wall Street Journal ngày 5.9 dẫn nguồn tin cho hay các cam kết hiện tại của châu Âu sẽ cho phép triển khai hơn 10.000 quân tới Ukraine. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng kế hoạch này "đã nhận được ý kiến đóng góp từ một số tướng lĩnh Mỹ".

Lực lượng quân sự NATO trong cuộc tập trận Steadfast Dart 2025 tại Romania ẢNH: AFP

Theo kế hoạch, lực lượng quân nhân gửi đến Ukraine sẽ được chia thành 2 nhóm. Nhóm đầu tiên sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện và hỗ trợ quân đội Ukraine, trong khi nhóm thứ 2 sẽ chịu trách nhiệm thành lập lực lượng răn đe để ngăn chặn các nỗ lực tấn công tiềm tàng của Nga.

Không phận Ukraine sẽ được tuần tra bởi các máy bay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đóng bên ngoài Ukraine. Các quốc gia châu Âu đang chờ đợi quyết định về mức độ hỗ trợ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bình luận về thông tin trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5.9 cho biết nước này đang đàm phán với các đối tác về khả năng triển khai hàng ngàn quân nước ngoài tới Ukraine.

Ông Putin cảnh báo sẽ tấn công lính phương Tây tại Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại thành phố Uzhhorod (Ukraine), ông Zelensky đã trả lời các câu hỏi về báo cáo cho rằng 10.000 binh sĩ có thể được triển khai tại nước này.

Theo Hãng tin Anadolu, ông Zelensky cho biết: "Tôi sẽ không nói về con số cụ thể, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đang thảo luận về tất cả những điều này". "Chắc chắn sẽ không phải theo đơn vị nhỏ lẻ, mà sẽ là hàng ngàn quân. Đây là sự thật, nhưng vẫn còn hơi sớm để nói về điều đó", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Phía Mỹ và các quốc gia châu Âu chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5.9 đã cảnh báo cứng rắn rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là trước khi đạt được một thỏa thuận hòa bình, sẽ bị quân đội Nga coi là "mục tiêu hợp pháp".

Ông Trump ngỏ ý đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.9 cho hay rằng nước này sẽ hỗ trợ cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh vai trò dẫn đầu của châu Âu trong nỗ lực này, theo The Kyiv Independent.

"Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó. Chúng tôi sẽ giúp họ. Chúng tôi muốn cứu sống rất nhiều người. Song, châu Âu sẽ tiên phong và họ muốn thấy điều này kết thúc", ông Trump nói với các nhà báo tại Nhà Trắng khi được hỏi về các đảm bảo an ninh tiềm năng cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 5.9.2025 ẢNH: AP

Cũng liên quan vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine, ông Yoshimasa Hayashi, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản, nêu rõ nước này không có kế hoạch cử nhân sự từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tới Ukraine hậu xung đột.

Nhật Bản "không nằm trong số 26 quốc gia" mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã cam kết triển khai quân đội để bảo đảm an ninh cho Ukraine. Phát biểu của Tổng thống Pháp trước đó không nêu tên cụ thể 26 quốc gia, được đưa ra sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo thuộc "liên minh tự nguyện" tại Paris ngày 4.9. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thủ tướng nước này Ishiba Shigeru đã tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Kyodo dẫn lời ông Hayashi Yoshimasa cho biết Nhật Bản vẫn sẽ "tiếp tục tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận quốc tế liên quan đến Ukraine, đồng thời cân nhắc một cách phù hợp vai trò mà có thể đảm nhận".

Ông Trump so Nga - Ukraine như 'trẻ con đánh nhau', sẽ cần họp thượng đỉnh 3 bên

Về phần mình, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 5.9 cho biết không thể đưa ra bất kỳ "bảo đảm an ninh" nào cho Ukraine nếu không tính đến lập trường của Nga.

"Các nước châu Âu đang nhóm họp và thảo luận xem nên đưa ra cam kết nào cho Ukraine. Nhưng họ có hỏi chúng tôi không? Khi cả Nga và Ukraine đang trong tình trạng xung đột, ít nhất họ cũng nên tham vấn chúng tôi khi xây dựng bất kỳ đề xuất nào", TASS dẫn phát biểu của ông Medvedev.

Vị quan chức Nga cũng khẳng định: "Chúng tôi không đe dọa bất kỳ nước nào ở châu Âu, và chúng tôi không tìm cách vẽ lại biên giới dưới bất kỳ hình thức nào".

Ông Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin tại Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Uzhhorod ngày 5.9.2025 ẢNH: AFP

Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa bác bỏ đề xuất gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow, đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo Nga nên đến Ukraine. "Ông ấy [ông Putin] có thể đến Kyiv. Tôi không thể đến Moscow khi đất nước tôi bị tên lửa tấn công mỗi ngày", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 6.9.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Putin ngày 3.9 tuyên bố ông "chưa bao giờ loại trừ" khả năng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine, đồng thời cho hay "nếu ông Zelensky sẵn sàng, hãy để ông ấy đến Moscow".

Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ là bước ngoặt quan trọng hướng tới đàm phán chấm dứt xung đột vốn kéo dài 3 năm rưỡi tại Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, 2 bên vẫn còn nhiều khác biệt.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên tình báo quân sự Ukraine (HUR) Andrii Yusov ngày 5.9 cho hay có gần 700.000 quân nhân Nga được triển khai tại Ukraine, bao gồm lính Vệ binh Quốc gia Nga, lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị hỗ trợ. "Phần lớn được triển khai ở tỉnh Donetsk, điều này cho thấy ưu tiên của Nga", ông Yusov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Novyny.Live của Ukraine.

Liên quan vấn đề quân đội CHDCND Triều Tiên, ông Yusov trả lời rằng lực lượng của Bình Nhưỡng hiện vẫn ở Nga. Ông Yusov cho biết: "Trên toàn bộ mặt trận, 40-60% đạn pháo bắn vào Ukraine và binh lính Ukraine là do Triều Tiên sản xuất - đây là những con số khổng lồ".

Vị quan chức Ukraine khẳng định "nếu yếu tố này bị loại bỏ, khả năng hỗ trợ hỏa lực và tấn công của Nga sẽ ít hơn nhiều", đồng thời lưu ý rằng nguồn cung cấp tên lửa và pháo binh của Triều Tiên đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với việc triển khai quân đội.

Phía Nga và Triều Tiên đều chưa bình luận về thông tin mới trên.