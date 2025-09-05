Chiến sự Ukraine ngày 1.289: Nga - NATO đấu khẩu về việc điều quân đến Ukraine

Nga kiểm soát thêm làng ở Dnipropetrovsk?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.9 tuyên bố đã kiểm soát thêm khu định cư Novoselivka ở tỉnh Dnipropetrovsk, miền đông Ukraine và giáp với Donetsk. Với thông tin trên, Nga tiếp tục tuyên bố kiểm soát thêm một khu vực tại Dnipropetrovsk, Reuters đưa tin.

Quân đội Nga tiết lộ đã tiến quân vào tỉnh này hồi tháng 6, tuy nhiên phía Ukraine chỉ mới xác nhận sự hiện diện của Nga tại Dnipropetrovsk vào cuối tháng 8. Ukraine không phản hồi các tuyên bố kiểm soát Novoselivka từ Moscow.

Xe tăng quân đội Ukraine khai hỏa tại Donetsk ngày 3.9 ẢNH: REUTERS

Novoselivka nằm cách khu định cư chiến lược Velyka Novosilka 26 km về phía tây bắc. Nga đã tuyên bố kiểm soát Velyka Novosilka hồi tháng 1. Nơi này có vị trí chiến lược khi nằm gần ngã 3 nối các vùng Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia ở Ukraine. Do đó, giới quan sát cho rằng kiểm soát được Velyka Novosilka sẽ là bàn đạp để Moscow chuẩn bị các mũi tiến công vào những thành phố chiến lược ở miền đông Ukraine.

Xét trên toàn lãnh thổ Ukraine, quân đội Kyiv sáng 4.9 thông tin Moscow đã tấn công bằng 112 máy bay không người lái (UAV) Nga kể từ tối 3.9 và Ukraine đã đánh chặn 84 chiếc, trong khi 28 UAV Nga đánh trúng nhiều khu vực tại Ukraine.

Ukraine nói giành lại 2 làng, Nga vẫn mở rộng lãnh thổ kiểm soát

Bộ Tổng tham mưu Ukraine trong sáng 4.9 ghi nhận 180 cuộc giao tranh trong 24 giờ, với 55 cuộc đụng độ lớn vẫn nằm ở tâm điểm là mặt trận Pokrovsk tại Donetsk. Tại tỉnh Chernihiv của Ukraine, Kyiv cáo buộc tên lửa của Nga đã tấn công khiến 2 nhân viên nhân đạo tham gia rà phá bom mìn thiệt mạng.

Kyiv cũng cho rằng cuộc tấn công của Nga ngày 4.9 vào thành phố Lozova ở tỉnh Kharkiv đã làm tê liệt hạ tầng năng lượng, khiến 40.000 người chịu cảnh mất điện và có thể mất 1 tuần để khôi phục.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.9 tuyên bố đánh chặn gần 300 UAV Ukraine. Lực lượng UAV của Moscow cũng đã tấn công hai hệ thống robot mặt đất của Ukraine, theo TASS. Nga nêu thêm mặt trận Donetsk là nơi Nga gây tổn thất lớn nhất cho Ukraine, cho rằng Kyiv đã tổn thất hơn 440 binh sĩ tại tỉnh này.

Nga và Ukraine không bình luận về các tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại tỉnh Odessa, Ukraine ngày 4.9 ẢNH: REUTERS

Nga - NATO đối lập về kế hoạch điều quân đến Ukraine

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte hôm 4.9 nói rằng Nga không có quyền phủ quyết, nếu phương Tây nhất trí việc đưa quân đội đến Ukraine để đảm bảo an ninh khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, AFP đưa tin.

“Tại sao chúng tôi lại quan tâm đến việc Nga nghĩ gì về việc điều quân đội đến Ukraine? Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và Nga không có quyền quyết định”, ông Rutte nói.

Lãnh đạo NATO nêu thêm nếu Kyiv muốn có lực lượng đảm bảo an ninh xuất hiện tại Ukraine thì đó là lựa chọn của họ.

Ukraine và đồng minh phương Tây họp tại Pháp ngày 4.9. Một số lãnh đạo đã tham gia họp trực tuyến ẢNH: REUTERS

Trước đó, Nga đã nhiều lần chỉ trích việc phương Tây liên tục nêu kế hoạch đưa quân đội đến Ukraine. Hãng TASS ngày 4.9 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow sẽ không thảo luận về ý tưởng quân đội nước ngoài can dự tại Ukraine, dưới bất kỳ hình thức nào.

Ukraine và các đồng minh phương Tây ngày 4.9 đã có cuộc họp để thảo luận về tình hình xung đột cũng như phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine vững mạnh là trung tâm của bất kỳ kế hoạch đảm bảo an ninh nào, đồng thời đề nghị các nước châu Âu đẩy dây chuyền sản xuất vũ khí hoạt động hết công suất, theo Reuters. Sau cuộc họp ngày 4.9, các đồng minh phương Tây cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn về tình hình xung đột tại Ukraine.

'Ai muốn thì cứ tự đến Ukraine': Bình luận gây rắc rối ngoại giao Ý - Pháp

Khác biệt trong lập trường kết nạp Ukraine vào EU

Theo Kyiv Post ngày 4.9, Ba Lan nằm trong những nước đi đầu ủng hộ mở rộng khối Liên minh châu Âu (EU), song lại khá trung dung trong việc kết nạp Ukraine.

Theo khảo sát của Eurobarometer, thuộc Ủy ban châu Âu và được công bố ngày 2.9, khoảng 70% người Ba Lan được hỏi ủng hộ EU kết nạp thành viên mới - là một trong 5 nước có tỷ lệ ủng hộ cao nhất.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 51% người Ba Lan đồng ý để Ukraine gia nhập và 42% người phản đối, so tỷ lệ thăm dò trung bình ở EU là 52% ủng hộ và 41% phản đối.

Sự ủng hộ kết nạp Ukraine được thể hiện rõ ở các nước Bắc Âu. Có 91% người Thụy Điển tán thành để Ukraine gia nhập, theo sau là 81% tại Đan Mạch và Phần Lan, 72% ở Lithuania, 64% ở Latvia và 61% ở Estonia.

Các nước EU vốn lâu nay thường phản đối các chính sách hỗ trợ Ukraine như Hungary và CH Czech ghi nhận tỷ lệ người dân phản đối kết nạp Ukraine cao rõ rệt (đều là 64%), trong khi chỉ 30% người Hungary ủng hộ và 28% ở CH Czech.

Các nước Bắc Âu cũng ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng EU, lần lượt là Thụy Điển, Đan Mạch, Lithuania, Phần Lan (đều trên 70%) sau đó là Ba Lan.

Xét trung bình khảo sát ở 27 nước thành viên EU, 56% ủng hộ có thành viên mới và 38% phản đối. Pháp và CH Czech là những nước dè dặt nhất với ý định mở rộng EU.