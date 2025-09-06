Chiến sự Ukraine ngày 1.290: Nga mở rộng kiểm soát, Mỹ tham gia vùng đệm

Hình ảnh được cho chụp sau vụ tấn công UAV ở nhà máy lọc dầu của tỉnh Ryazan (Nga) hôm 5.9 ảnh: RusNews/Telegram

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn của Nga?

Rạng sáng 5.9, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho tấn công nhiều cơ sở dầu mỏ tại Nga, trong đó có nhà máy lọc dầu lớn nhất của Rosneft ở thành phố Ryazan và một kho chứa dầu ở vùng Luhansk, theo Kyiv Independent dẫn thông tin từ ông Robert “Madyar” Brovdi, của chỉ huy tác chiến UAV hàng đầu của Ukraine.

“Xăng dầu ở Nga đang dần cạn kiệt, trong khi khí đốt và dầu cũng theo chiều hướng tương tự", ông Brovdi viết trên Telegram.

Cư dân thành phố Ryazan, cách Moscow khoảng 180 km về phía đông nam, cho hay đã nghe một tiếng nổ lớn vào khoảng 2 giờ sáng 5.9, kế đến là một đám cháy khổng lồ rực sáng khắp màn đêm.

Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lớn bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Rosneft, cùng với cột khói đen dày đặc cuồn cuộn tại khu vực phía nam thành phố Ryazan.

Châu Âu muốn Ukraine trở thành "con nhím thép"

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này trong vòng một tuần qua đã giành quyền kiểm soát tổng cộng 4 khu định cư tại khu vực Donetsk và Dnipropetrovsk, TASS đưa tin.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Mỹ có thể dẫn đầu việc giám sát vùng đệm ở Ukraine

Nếu Nga – Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình, Mỹ có thể đóng vai trò chủ chốt trong việc giám sát một vùng đệm quy mô lớn bên trong lãnh thổ Ukraine. Trong đó, vùng đệm được hình dung như một cơ chế nhằm bảo vệ Ukraine trước các mối đe dọa từ Nga, theo Đài NBC News dẫn các nguồn thạo tin.

Một binh sĩ Ukraine ảnh: afp

Theo nội dung các cuộc thảo luận, vùng đệm ở Ukraine trên thực tế là một khu vực phi quân sự hóa với diện tích lớn. Dù hiện các ranh giới cụ thể vẫn chưa được xác định, vùng đệm nằm trong phần lãnh thổ hiện tại của Ukraine, và phân chia lãnh thổ do lực lượng Nga và Ukraine kiểm soát.

Dựa vào lợi thế công nghệ, Mỹ sẽ đảm nhận vai trò dẫn đầu việc giám sát, bằng cách sử dụng máy bay không người lái, vệ tinh cùng với các năng lực tình báo khác. Các nước khác sẽ phối hợp với Mỹ.

Vùng đệm sẽ được bảo vệ bởi lực lượng từ một hoặc nhiều quốc gia không thuộc NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), như Ả Rập Xê Út hoặc Bangladesh. Mỹ sẽ không triển khai binh sĩ trên đất Ukraine, nhưng thay vào đó có thể yểm trợ trên không.

Ông Putin cảnh báo sẽ tấn công lính phương Tây tại Ukraine

Nga cảnh báo về việc NATO đưa lực lượng đến Ukraine

Trong lúc các đồng minh của Ukraine tiếp tục thảo luận về các biện pháp bảo đảm an ninh hậu chiến cho chính quyền Kyiv, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mọi lực lượng phương Tây được triển khai đến Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội chính quyền Moscow.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế ở Vladivostok, ông Putin nói rằng nếu có bất kỳ lực lượng phương Tây nào xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt vào thời điểm hiện tại khi mà chiến sự vẫn diễn ra, phía Nga xem đây là những mục tiêu hợp pháp cần tiêu diệt, theo TASS.

Nga bác khả năng phương Tây đưa quân đến Ukraine sau thỏa thuận hòa bình ảnh: bộ quốc phòng nga

Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố 26 quốc gia đã cam kết bảo đảm an ninh thời hậu chiến cho Ukraine, bao gồm khả năng triển khai một lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Lâu nay, Nga nêu một trong những lý do chính của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là ngăn NATO kết nạp Kyiv và triển khai lực lượng tại đây.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng cho rằng nếu hòa bình thực sự được thiết lập, và theo khuôn khổ dài hạn như dự định, thì chẳng có lý do gì các lực lượng nước ngoài tiếp tục hiện diện tại Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5.9 tiếp tục kiên trì rằng hàng ngàn binh sĩ nước ngoài sẽ được đưa đến Ukraine phục vụ cho việc đảm bảo an ninh hậu chiến sự.