Thế giới Quân sự

Hàn Quốc kỷ luật nhiều người trong vụ máy bay quân sự xâm nhập ADIZ Nhật Bản

Khánh An
31/08/2025 16:17 GMT+7

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kỷ luật khoảng 10 người liên quan vụ một máy bay vận tải quân sự nước này xâm nhập vùng nhận diện phòng không Nhật Bản mà chưa được phép.

Hàn Quốc kỷ luật nhiều người trong vụ máy bay quân sự xâm nhập ADIZ Nhật Bản - Ảnh 1.

Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Hàn Quốc

ẢNH: QUÂN ĐỘI MỸ

Hãng Yonhap ngày 31.8 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cơ quan này vừa cảnh cáo hoặc tiến hành các biện pháp kỷ luật đối với khoảng 10 người liên quan vụ một máy bay vận tải quân sự xâm nhập trái phép vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Nhật Bản.

Trước đó hôm 13.7, một máy bay C-130 trên đường tới đảo Guam của Mỹ để tham gia một cuộc tập trận quân sự đã buộc phải bay vòng xa hơn do không được Nhật Bản cho phép trước đó để đi vào không phận nước này.

Lo ngại thiếu nhiên liệu, phi công đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Căn cứ Không quân Kadena ở Okinawa (Nhật) để tiếp nhiên liệu. Trong quá trình đó, máy bay này đã vào ADIZ của Nhật mà không được chấp thuận, khiến Nhật phải điều một tiêm kích ứng phó.

"Qua kiểm tra, chúng tôi xác nhận rằng trong quá trình máy bay vận tải của Không quân Hàn Quốc hạ cánh khẩn cấp tại Căn cứ Kadena, đã xảy ra các vấn đề trong việc thực hiện nhiệm vụ, bao gồm cả việc liên lạc với hệ thống chỉ huy về hợp tác cho phép bay vào không phận và các tình huống quan trọng khác", theo thông cáo.

"Đối với khoảng 10 người có liên quan, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp, bao gồm đề nghị kỷ luật, cũng như đưa ra cảnh cáo và nhắc nhở," cơ quan này cho biết.

Cuộc kiểm tra phát hiện rằng phi công đã thông báo cho kiểm soát không lưu của Nhật về một "cuộc hạ cánh phòng ngừa", nhưng nhân viên kiểm soát đã không hiểu, dẫn đến việc máy bay xâm nhập mà không được phép.

Trong liên lạc sau đó, kiểm soát không lưu của Nhật đã yêu cầu phi công phát tín hiệu cấp cứu và đã cho phép hạ cánh khẩn cấp sau khi phi công làm theo.

Tin liên quan

Máy bay chiến đấu KF-16 của Hàn Quốc bị thiệt hại khi tập trận tại Mỹ

Máy bay chiến đấu KF-16 của Hàn Quốc bị thiệt hại khi tập trận tại Mỹ

Máy bay chiến đấu KF-16 của Hàn Quốc gặp sự cố khi cất cánh trong lúc diễn tập tại Alaska (Mỹ) và 2 phi công kịp thời bật ghế thoát hiểm ra ngoài.

Khám phá thêm chủ đề

Máy bay quân sự Máy bay vận tải Không quân Hàn Quốc ADIZ Nhật Bản C-130
Bình luận (0)

