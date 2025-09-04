Chiến sự Ukraine ngày 1.288: Ông Putin nói Nga đang tiến lên, sẵn sàng gặp ông Zelensky

Ukraine, Nga lại oanh tạc nhau

Theo thông báo của Không quân Ukraine, Nga đã phóng 502 máy bay không người lái (UAV), gồm mẫu UAV tấn công kiểu Shahed và UAV mồi nhử, cùng 24 tên lửa hành trình để tấn công lãnh thổ Ukraine trong rạng sáng 3.9.

Lực lượng phòng không Ukraine ngăn chặn 430 UAV và 21 tên lửa. Số còn lại đánh trúng 14 địa điểm trên khắp Ukraine.

Nhà để xe của một doanh nghiệp ô tô tại thành phố Khmelnytskyi (Ukraine) bị cháy trong vụ tấn công rạng sáng 3.9 ẢNH: REUTERS

Đợt tấn công được cho là nhằm vào lưới điện của Ukraine. Gần 30.000 hộ dân tại tỉnh Chernihiv ở miền bắc bị mất điện. Một đám cháy cũng xảy ra tại cơ sở hạ tầng ở tỉnh Ivano-Frankivsk.

Hạ tầng đường sắt tại tỉnh Kirovohrad bị nhắm đến, gây trì hoãn hoạt động đường sắt đến 7 giờ. Bốn nhân viên đường sắt và một người nữa bị thương sau vụ tấn công tại trung tâm đường sắt Znamianka, tỉnh Kirovohrad. Ngoài ra, 28 ngôi nhà bị hư hại.

Ba Lan đã triển khai chiến đấu cơ và hệ thống phòng không trên bộ để gia tăng cảnh giác trong vụ tấn công tại nước láng giềng. Quân đội Ba Lan cho biết các tiêm kích F-35 của Hà Lan đã giúp tuần tra và đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan.

Nga lâu nay nói chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, không tấn công dân thường. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.9 thông báo quân đội đã tấn công hạ tầng giao thông và cơ sở nhiên liệu phục vụ cho mục đích quân sự của Ukraine.

Ukraine nói giành lại 2 làng, Nga vẫn mở rộng lãnh thổ kiểm soát

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.9 thông báo rằng lực lượng phòng không đã ngăn chặn và phá hủy 105 UAV của Ukraine từ khuya 2.9 đến sáng 3.9. Các UAV này bị ngăn chặn tại lãnh thổ Nga, bán đảo Crimea, biển Đen và biển Azov, theo TASS.

Tại tỉnh Rostov, mảnh vỡ UAV rơi xuống làm trì hoãn hoạt động của 23 đoàn tàu chở khách. Vụ tấn công còn làm hư hại một số nhà cửa và tài sản khác tại tỉnh Bryansk và Krasnodar.

Ông Zelensky tìm cam kết từ đồng minh

Sau đợt tấn công hôm 3.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng thế giới cần phản ứng đối với hành động của Nga. "Mỗi cuộc tấn công của Nga phải được đáp trả bằng một đòn phản ứng đích thực", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo gọi đây là cuộc tấn công mang tính biểu trưng sức mạnh của Nga, xảy ra vì thiếu sức ép đối với nước này. "Chúng tôi sẽ thảo luận sự cần thiết của các biện pháp gây sức ép mạnh mẽ với các đối tác trong vài ngày tới", ông Zelensky cho biết.

Trong ngày 3.9, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước Bắc Âu và Baltic tại Đan Mạch. Một ngày sau, ông đến Pháp để gặp các đồng minh Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ nhằm thảo luận các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp ở Đan Mạch, ông Zelensky cho rằng việc cung cấp các hệ thống phòng không là hành động "tuyệt đối chiến lược" cho Ukraine trước mùa đông, khi Nga không kích vào hạ tầng năng lượng.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (thứ ba từ phải sang) chủ trì hội nghị với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các nước Bắc Âu, Baltic tại Marienborg (Đan Mạch) ngày 3.9 ẢNH: REUTERS

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 3.9 dự đoán những đảm bảo đó sẽ được làm rõ tại hội nghị Paris hoặc ngay sau đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý có thể hỗ trợ đảm bảo an ninh trên không phận của Ukraine nhưng bác bỏ khả năng triển khai binh sĩ sang nước này.

Nga cũng phản đối sự hiện diện của binh sĩ phương Tây tại châu Âu.

Một người phát ngôn chính phủ Đức ngày 3.9 nói rằng các nước dự hội nghị Paris có thể sẽ mời Tổng thống Trump tham gia một cuộc gọi, theo Reuters.

Nga yêu cầu công nhận các vùng lãnh thổ mới

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc phỏng vấn được đăng ngày 3.9 ra điều kiện để đạt hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Kompas của Indonesia được đăng tải ngày 3.9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngụ ý rằng Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng lưu ý rằng một "nền hòa bình bền vững" chỉ có thể đạt được nếu những phần lãnh thổ mà Moscow giành được, bao gồm bán đảo Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, được "công nhận và chính thức hóa theo cách thức pháp lý quốc tế".

Nga tuyên bố các khu vực này đã bỏ phiếu được sáp nhập vào Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý công khai vào năm 2014 và 2022. Ukraine không công nhận hành động này.

Ông Lavrov nói thêm rằng hòa bình phụ thuộc vào việc "xóa bỏ nguyên nhân sâu xa" của cuộc xung đột, bắt nguồn từ sự mở rộng của NATO và những nỗ lực lôi kéo Ukraine vào khối quân sự này.

Ngoài ra, tình trạng trung lập, không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine phải được đảm bảo, đồng thời đảm bảo quyền của người nói tiếng Nga, ông Lavrov nêu điều kiện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo tại Bắc Kinh cuối ngày 3.9 ẢNH: REUTERS

Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky tại Moscow

Tại cuộc họp báo cuối ngày 3.9 tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga không chiến đấu vì lãnh thổ mà là vì quyền của người dân về việc được nói tiếng nói và gìn giữ văn hóa của họ.

Ông Putin cho biết cuộc xung đột tại Ukraine có thể chấm dứt với một thỏa thuận nếu lý lẽ thông thường thắng thế và có ánh sáng cuối đường hầm. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại, Nga sẽ giải quyết bằng quân sự. Ông cho biết quân đội Nga đang tiến lên trên toàn bộ các mặt trận và Ukraine không có năng lực để thực hiện một cuộc tiến công quy mô lớn, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng an ninh cho Ukraine không thể được đảm bảo bằng cách bắt Nga trả giá. Ông Putin nói rõ hơn rằng Moscow không phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nhưng phản đối nước này gia nhập NATO, theo đài RT.

Mặt khác, ông Putin khẳng định sẵn sàng đối thoại với ông Zelensky nếu Tổng thống Ukraine đến Moscow. Tuy nhiên, ông lưu ý vẫn cần phải xem xét liệu cuộc gặp đó có ý nghĩa hay không.

Chủ nhân Điện Kremlin yêu cầu cuộc gặp đó cần được chuẩn bị trước kỹ càng và phải dẫn đến kết quả thực chất.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng với công việc của các nhà đàm phán và trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky, đồng thời sẵn sàng nâng cấp độ đàm phán nếu cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2.9 nói rất thất vọng về Tổng thống Nga Vladimir Putin và hé lộ sẽ có hành động để giúp bảo vệ nhân mạng.

Hôm 21.8, ông Trump ra thời hạn 2 tuần để Nga và Ukraine xúc tiến hội nghị thượng đỉnh song phương, đe dọa sẽ gia tăng áp lực kinh tế lên Moscow. Tuy nhiên, thời hạn này đã trôi qua vào ngày 2.9 nhưng chủ nhân Nhà Trắng không có động thái mới nào.



