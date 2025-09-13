Chiến sự Ukraine ngày 1.297: Đàm phán hòa bình với Ukraine tạm dừng

Khi được hỏi về tình trạng đàm phán giữa 2 bên, TASS dẫn lời phát ngôn viên Peskov cho hay rằng các kênh liên lạc giữa Ukraine và Nga đã được thiết lập và tồn tại, nhưng cho đến nay, "chính xác hơn là có một sự tạm dừng" trong đối thoại.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì cuộc đàm phán Nga - Ukraine ngày 2.6.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Peskov tuyên bố rằng Nga vẫn "sẵn sàng theo đuổi con đường đối thoại hòa bình". Vị quan chức Nga cũng bày tỏ đồng tình với phát biểu trước đó của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, cáo buộc các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cản trở tiến trình hòa bình.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau một loạt nỗ lực ngoại giao giữa giới chức Nga - Ukraine. Năm nay, giới chức Nga - Ukraine đã có 3 vòng đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), vòng gần nhất diễn ra vào tháng 7. Mặc dù không đạt được nhiều tiến triển trong việc chấm dứt xung đột, cả 2 bên vẫn nhất trí trong một số vấn đề liên quan trao đổi tù binh.

Liên quan tình hình thực địa, Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Alexander Drozdenko, Thống đốc tỉnh Leningrad (Nga), ngày 12.9 cho hay lực lượng phòng không địa phương đã phá hủy hơn 30 thiết bị bay không người lái (UAV) trên không phận của tỉnh này và đang phải dập tắt vụ hỏa hoạn trên một con tàu tại cảng Primorsk do vụ tấn công của UAV đưa ra.

Thống đốc Drozdenko nói rõ hệ thống chữa cháy đã được kích hoạt và có các mảnh vỡ của UAV được phát hiện tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Leningrad như Vsevolozhsk, Tosno, Pokrovskoye và Uzmino. Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Phía Nga cũng tố UAV của Ukraine cũng nhắm vào thành phố Smolensk. Thống đốc vùng Smolensk Vasily Anokhin xác nhận các đơn vị phòng không địa phương đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của đối phương, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo tuyên bố từ Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nga Rosatom, một UAV của quân đội Ukraine đêm 11.9 đã nhắm mục tiêu vào mạng lưới điện của Nhà máy điện hạt nhân Smolensk.

Ukraine tấn công Sochi khi ông Putin đang có mặt?

Phía Ukraine chưa bình luận các thông tin trên. Ngày 12.9, giới chức Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong ngày qua, theo The Kyiv Independent.

Ông Trump dần mất kiên nhẫn với ông Putin

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12.9, khi được hỏi liệu sự kiên nhẫn với Tổng thống Nga Vladimir Putin có sắp cạn kiệt không, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời: "Đúng vậy, sự kiên nhẫn đang cạn kiệt nhanh chóng".

Liên quan việc siết chặt trừng phạt Nga, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết cách tiếp cận của ông sẽ bao gồm "áp dụng các biện pháp mạnh tay đối với các ngân hàng và liên quan dầu mỏ cũng như thuế quan".

"Nhưng tôi đã làm rồi. Tôi đã làm rất nhiều", ông Trump nói và lưu ý rằng Ấn Độ - một trong những nước mua dầu lớn nhất của Nga - đang phải đối mặt với mức thuế 50% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ.

"Đó không phải là điều dễ dàng. Đó là một vấn đề lớn và nó gây ra rạn nứt với Ấn Độ, Và hãy nhớ rằng, đây là vấn đề của châu Âu, hơn là vấn đề của chúng ta", theo vị tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay tại căn cứ Elmendorf-Richardson thuộc bang Alaska (Mỹ) ngày 15.8.2025 ẢNH: REUTERS

Liên quan hòa đàm Nga - Ukraine, ông Trump cho hay: "Thật đáng kinh ngạc. Khi ông Putin muốn làm điều đó, ông Zelensky lại không làm. Ngược lại, khi ông Zelensky muốn làm điều đó, ông Putin lại không muốn. Giờ đây, ông Zelensky muốn làm điều đó và quyết định của ông Putin vẫn còn bỏ ngỏ".

Liên quan vụ UAV xâm phạm không phận Ba Lan gần đây, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông "sẽ không bảo vệ bất kỳ ai".

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 12.9 viết trên nền tảng X: "Chúng tôi cũng mong rằng cuộc tấn công bằng UAV vào Ba Lan là một sai lầm. Nhưng không phải vậy. Và chúng tôi biết điều đó".

Ông Trump nói UAV Nga 'có thể bay nhầm' vào Ba Lan

Đức tính tăng cường 100.000 quân để đối phó với mối đe dọa từ Nga?

Reuters ngày 11.9 dẫn một bức thư mật từ một chỉ huy quân đội cấp cao Đức cho hay Berlin cần thêm 100.000 quân để đáp ứng các mục tiêu của NATO và chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Nga. Thông tin trên được đưa ra sau khi NATO cảnh báo về khả năng xảy ra xung đột công khai với Nga trong 5 năm tới.

Những quân nhân mới này sẽ gia nhập cùng khoảng 62.000 binh sĩ đang tại ngũ và 37.000 binh sĩ giải ngũ đang phục vụ trong quân đội Đức.

"Quân đội phải sẵn sàng chiến đấu vào năm 2029 và cung cấp các năng lực mà Đức đã cam kết (với NATO) vào năm 2035", Tư lệnh Lục quân Đức Alfons Mais ngày 2.9 viết trong lá thư gửi tới Tổng Tham mưu trưởng Đức Carsten Breuer.

Quân đội Đức được nhìn thấy ở Rukla, Lithuania hồi năm 2017

ẢNH: REUTERS

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức từ chối bình luận về tài liệu do tính chất bảo mật, nhưng khẳng định NATO đã điều chỉnh mục tiêu năng lực sau cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022. "Theo ước tính sơ bộ ban đầu, Đức sẽ cần 460.000 quân nhân để đáp ứng các mục tiêu năng lực điều chỉnh của NATO, bao gồm 260.000 quân thường trực", ông Mais viết.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius hồi tháng 6 cho biết, Đức sẽ cần thêm 60.000 quân để đáp ứng yêu cầu mới, đưa tổng lực lượng lên khoảng 260.000 quân.

Gần đây, Đức đã bắt đầu khôi phục năng lực quân sự. Nỗ lực này được đẩy nhanh dưới thời Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đề xuất một quỹ mới trị giá 500 tỉ euro (gần 590 tỉ USD) để tăng cường cơ sở hạ tầng và khả năng sẵn sàng phòng thủ.

Đức đã bắt đầu tăng cường hiện diện và tham gia nỗ lực tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO, trong đó có việc triển khai một lữ đoàn khoảng 5.000 quân tại Lithuania và lực lượng tuần tra hải quân ở biển Baltic nhằm đối phó nguy cơ phá hoại dưới đáy biển.