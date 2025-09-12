Chiến sự Ukraine ngày 1.296: Ba Lan học kinh nghiệm của Kyiv về ứng phó UAV

Pháo binh Nga tại một địa điểm trên tiền tuyến ảnh: bộ quốc phòng Nga

Nga tiếp tục tiến quân ở Donetsk, có hành động ở Dnipro

Hôm 11.9, TASS dẫn thông tin từ chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho biết lực lượng Nga đã mở rộng đà tiến quân tại thị trấn Zarechnoye thuộc Donetsk và hiện đã tiếp cận khu vực ngoại ô phía tây nam thị trấn của Ukraine.

Các đơn vị Nga cũng đang áp sát Krasny Liman, theo ông Marochko.

Trước đó, ông Marochko hôm 9.9 nói rằng phía Nga đã kiểm soát khoảng 70% diện tích thị trấn Zarechnoye.

Ukraine chưa bình luận về thông tin chiến sự trên.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo các đơn vị nước này đã chặn đợt luân chuyển quân của Ukraine tại vùng Dnipro trong đêm.

Bên cạnh đó, bộ này cũng cho hay pháo binh của nhóm tác chiến đã phá hủy các trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gần Ivanovka (Dnipro), và một tổ chống tăng dùng hệ thống tên lửa Kornet san bằng một vị trí phòng ngự kiên cố của đối phương ở khu vực.

Kyiv cũng chưa bình luận về thông tin đó.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng kèm viện trợ cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky với các UAV do nước này sản xuất ảnh: afp

Ngày 10.9, với tỷ lệ phiếu 231-196, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 890 tỉ USD, trong đó chi 400 triệu USD viện trợ an ninh dành cho Ukraine, theo tờ The New York Times.

Khoản viện trợ nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI). Đây là chương trình của Lầu Năm Góc, cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua các hợp đồng với các nhà thầu quân sự Mỹ.

Dù Ukraine vẫn đang tiếp nhận vũ khí Mỹ thông qua chương trình USAI, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đến nay chưa phê duyệt bất kỳ gói viện trợ mới nào theo cơ chế giao vũ khí trực tiếp từ kho dự trữ dựa trên quyền hạn của tổng thống (gọi tắt là PDA).

Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Joe Biden khi còn ở Nhà Trắng thường xuyên viện dẫn cơ chế này để nhanh chóng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tướng tình báo Ukraine nói Nga cải thiện chiến thuật, tăng cường vũ khí hiện đại

Thay vì PDA, chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm công bố một sáng kiến mới có tên Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL). Khác với USAI do Lầu Năm Góc tiến hành và PDA thuộc quyền hạn của Tổng thống Mỹ, PURL là chương trình do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn dắt, trong đó các đồng minh phương Tây của Ukraine sẽ mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Kyiv.

Dự luật hiện đã được chuyển sang Thượng viện Mỹ để tiếp tục đàm phán và cần phải thông qua trước khi đến bàn tổng thống ký thành luật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tiết lộ đã đề nghị Tổng thống Trump cung cấp vũ khí tầm xa nếu Nga tiếp tục không tham gia hòa đàm với phía Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trong một diễn biến khác, Thụy Điển cam kết thêm 70 tỉ crown (7,47 tỉ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong 2 năm nữa, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pal Jonson hôm 11.9.

Đa số gói viện trợ mới sẽ được phân bổ thông qua các thương vụ mua vũ khí của Thụy Điển, chẳng hạn hệ thống pháo Archer.

Tổng thống Ukraine cảnh báo sau vụ UAV vào không phận Ba Lan

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đứng trước phi đội tiêm kích F-16 ở căn cứ không quân chiến thuật số 32 thuộc Lask hôm 11.9 ảnh: reuters

Cũng trong ngày 11.9, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước đồng minh hãy thẩm định lại năng lực phòng không của những nước này sau khi xảy ra vụ các UAV lạ xâm nhập không phận Ba Lan hôm 10.9.

Chính quyền Warsaw tố cáo phía Nga đứng sau vụ việc, trong khi Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc. Moscow khẳng định quân đội Nga vẫn chưa thiết lập mục tiêu cần tấn công tầm xa trên đất Ba Lan.

Phát biểu tại Kyiv bên cạnh Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hôm 11.9, ông Zelensky cho biết Ukraine "cởi mở và sẵn sàng" hỗ trợ các nỗ lực củng cố năng lực phòng không của các quốc gia đồng minh.

Theo ông Zelensky, các nước như Ba Lan nên cân nhắc phương án phòng không đa lớp, thay vì chỉ dựa vào các hệ thống tên lửa đắt đỏ như Patriot do Mỹ sản xuất mà lại chẳng mấy hiệu quả khi cần tiêu diệt UAV.

Nhà lãnh đạo chính quyền Kyiv cho hay Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đồng ý cử các đại diện quân sự tới Ukraine để thảo luận khả năng học hỏi kinh nghiệm đối phó UAV của Ukraine. Có thông tin phía Ba Lan sẽ tham gia huấn luyện tại Ukraine về kỹ năng bắn hạ UAV.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.