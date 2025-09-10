Ba Lan tuyên bố bắn rơi UAV Nga, NATO họp bàn

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc nhiều UAV Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan trong rạng sáng 10.9. Những máy bay đặt ra mối đe dọa trực tiếp đã bị bắn hạ, vị thủ tướng cho hay. Đây là lần đầu tiên một thành viên NATO nổ súng liên quan xung đột giữa Nga và Ukraine, theo Reuters.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chủ trì cuộc họp nội các bất thường cùng giới chỉ huy quân sự ngày 10.9 sau vụ cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận ẢNH: REUTERS

Vụ việc xảy ra trong đợt tấn công của Nga nhằm vào Ukraine. Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng 415 UAV và 43 tên lửa để tấn công nước này trong đêm 9.9. Các đơn vị phòng không bắn hạ 386 UAV và 27 tên lửa trong số đó. Đợt tấn công làm ít nhất 1 người thiệt mạng.

Quân đội Ba Lan cho biết radar đã theo dõi hơn 10 mục tiêu và những UAV có thể đe dọa đã bị vô hiệu hóa. Ba Lan nói rằng chiến dịch ngăn chặn đã kết thúc và đang triển khai tìm kiếm mảnh vỡ của các mục tiêu. Quân đội Ba Lan cảm ơn NATO, cùng sự hỗ trợ của các tiêm kích F-35 của Hà Lan.

Một người phát ngôn NATO thông báo Tổng thư ký Mark Rutte đã liên lạc với giới lãnh đạo Ba Lan và liên minh cũng đang tham vấn chặt chẽ với nước thành viên này.

Ba Lan triển khai chiến đấu cơ, phòng không sẵn sàng chiến đấu vì UAV Nga

Từ khi chiến sự Ukraine bùng phát vào năm 2022, đã xảy ra nhiều sự cố UAV Nga bay vào không phận các nước láng giềng Ukraine như Ba Lan và Romania nhưng chưa có lần nào bị bắn hạ như lần này. NATO dự kiến thảo luận về cách phản ứng với vụ việc trong cuộc họp thường kỳ trong ngày 10.9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ít nhất 8 UAV Nga đã nhắm đến Ba Lan và nói đây "không thể là một tai nạn".

Tuy nhiên, Reuters dẫn một nguồn tin từ NATO tiết lộ liên minh không coi vụ việc này là cuộc tấn công mà có vẻ là đợt xâm nhập có chủ đích của 6-10 chiếc UAV.

Tiêm kích F-16 của Ba Lan (trái) tập trận cùng tiêm kích F-35A của Hà Lan tại Ba Lan ẢNH: REUTERS

Nguồn tin cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của NATO trong khu vực đã phát hiện các UAV nhưng không hành động để ngăn chặn. Thay vào đó, các tiêm kích F-16 của Ba Lan, F-35 của Hà Lan, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Ý hoạt động trong khuôn khổ NATO đã tham gia chiến dịch ứng phó.

Cao ủy Liên minh châu Âu về đối ngoại Kaja Kallas viết trên mạng xã hội X rằng những dữ liệu sơ bộ gợi ý các UAV Nga bay vào không phận châu Âu là hành động có chủ đích. Bà tuyên bố sẽ bắt Nga trả giá nặng nề hơn, tăng cường ủng hộ Ukraine và đầu tư phòng thủ châu Âu.

Thủ tướng CH Czech Petr Fiala cáo buộc hành động của Nga tại Ba Lan là phép thử đối với năng lực phòng thủ của NATO và nói khó để tin đây chỉ là sự trùng hợp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi vụ việc là không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ không nhượng bộ về sự an toàn của các đồng minh.

Nga vẫn chưa bình luận gì về những cáo buộc nêu trên.