Ba Lan trong tình trạng 'sẵn sàng chiến đấu' sau khi có tin UAV Nga vào không phận

Các máy bay chiến đấu của Pháp trong một lần tuần tra không phận của đồng minh Ba Lan ẢNH: AFP

Hãng Reuters đưa tin các máy bay của Ba Lan và đồng minh được điều động vào sáng 10.9 để bảo vệ không phận, sau khi Không quân Ukraine cảnh báo rằng các máy bay không người lái (UAV) của Nga đi vào không phận Ba Lan.

"Các máy bay của Ba Lan và đồng minh đang hoạt động trong không phận của chúng tôi, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và radar trinh sát đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất", Bộ chỉ huy tác chiến của Ba Lan cho biết trên mạng xã hội X.

Trước đó, Không quân Ukraine cho biết trên ứng dụng Telegram rằng các UAV đang bay về phía tây và đe dọa thành phố Zamosc ở Ba Lan. Thành phố này cách biên giới với Ukraine khoảng 65 km. Hiện chưa rõ có bao nhiêu UAV Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan.

Truyền thông Ukraine đưa tin ít nhất một chiếc đang hướng tới thành phố Rzeszow ở miền tây Ba Lan.

Theo hãng tin BNO News, giới chức Ba Lan cũng đã đóng cửa sân bay Rzeszów ở miền đông nước này, một trung tâm hậu cần then chốt cho viện trợ quân sự của phương Tây gửi tới Ukraine, với lý do "hoạt động quân sự ngoài kế hoạch liên quan việc bảo đảm an ninh quốc gia".

Giới chức Ba Lan cũng như phía Nga chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 9.9 cho hay nước này sẽ đóng cửa biên giới với Belarus từ ngày 11.9 do Nga đang dẫn đầu một cuộc tập trận tại Belarus.

Các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Nga và Belarus, được gọi là cuộc tập trận Zapad, đã làm dấy lên lo ngại tại các quốc gia thành viên NATO láng giềng là Ba Lan, Lithuania và Latvia. Cuộc tập trận Zapad-2025 sẽ được tổ chức ở miền tây nước Nga và Belarus.

Khi được hỏi về thời gian đóng cửa biên giới, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski cho biết biên giới chỉ được mở lại khi chính phủ chắc chắn rằng "không còn mối đe dọa nào đối với công dân Ba Lan".

Ngoài ra, ông Tusk còn cho hay Ba Lan đã bắt giữ một gián điệp Belarus và sẽ trục xuất một nhà ngoại giao nước này giữa căng thẳng song phương.

Hãng Belta dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Belarus cho biết nước này đã gửi công hàm phản đối trước quyết định của Ba Lan đình chỉ giao thông qua biên giới trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chiến lược Zapad 2025.