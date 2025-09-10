Chiến sự Ukraine ngày 1.294: Ukraine tấn công Sochi khi ông Putin đang có mặt?

Ông Veniamin Kondratyev, Tỉnh trưởng Kranodar (Nga), ngày 9.9 cho biết một người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trong đêm tại thành phố Sochi thuộc tỉnh.

Mảnh vỡ từ Ukraine rơi xuống chiếc xe mà nạn nhân đang lái. Ngoài ra, vụ tấn công làm 6 ngôi nhà khác bị hư hại, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 2 chiếc UAV tại Krasnodar trong tổng cộng 31 chiếc bị ngăn chặn trong đêm.

Theo trang The Kyiv Independent, vụ tấn công trùng hợp với chuyến thăm làm việc của Tổng thống Vladimir Putin đến Sochi. Ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm BRICS từ Sochi vào ngày 8.9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm BRICS tại Sochi ngày 8.9 ẢNH: REUTERS

Hãng truyền thông độc lập Agentstvo của Nga đưa tin rằng một chiếc chuyên cơ tổng thống Il-96-300PU vẫn đậu tại sân bay ở Sochi khi vụ tấn công xảy ra.

Tổng thống Putin sở hữu dinh thự ven biển Bocharov Ruchey tại Sochi nhưng được cho là ít đến thành phố từ khi Ukraine bắt đầu tấn công nơi này bằng UAV.

Sochi nằm bên bờ biển Đen và cách Ukraine khoảng 310 km, cách vùng do Ukraine kiểm soát tại Zaporizhzhia khoảng 538 km.

Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công. Nước này thường nhắm vào mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng phục vụ chiến dịch quân sự của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9.9 cáo buộc Nga không kích vào một ngôi làng tại tỉnh Donetsk ở miền đông, khi các nạn nhân đang nhận lương hưu.

Theo The Kyiv Independent, vụ tấn công làm 24 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Các nạn nhân được cho là dân thường đang nhận lương hưu tại làng Yarova, cách thành phố Sloviansk khoảng 24 km và cách khu vực do Nga kiểm soát chỉ khoảng 9 km.

Cảnh sát Ukraine làm việc tại hiện trường vụ tấn công ở làng Yarova, tỉnh Donetsk ngày 9.9 ẢNH: AFP

Nhà lãnh đạo Ukraine đăng một đoạn video lên mạng xã hội cho thấy các thi thể nằm trên mặt đất và những mảnh vỡ. Tỉnh trưởng Donetsk phía Ukraine, ông Vadym Filashkin cho biết 21 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Ông Zelensky kêu gọi phản ứng từ Mỹ, châu Âu và G20.

Nga chưa bình luận về cáo buộc nhưng lâu nay bác bỏ tuyên bố cho rằng nước này nhắm mục tiêu vào dân thường.

Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng 84 UAV tấn công loại Shahed và UAV mồi nhử đến trong rạng sáng 9.9. Lực lượng phòng không Ukraine ngăn chặn 60 chiếc.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News đăng tải ngày 9.9, Tổng thống Zelensky của Ukraine cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng Moscow muốn kiểm soát vùng Donbass trước cuối năm nay.

"Ông ấy đã nói với người Mỹ, với Nhà Trắng và đại diện Witkoff của Tổng thống Trump rằng ông ấy muốn có Donbass trong 2 đến 3 tháng, tối đa là 4 tháng", ông Zelensky nói.

Donbass là vùng ở miền đông Ukraine gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk. Nga được cho là đang kiểm soát gần như toàn bộ Luhansk và phần lớn diện tích Donetsk.

Ông Zelensky cảnh báo kế hoạch của Nga có thể kéo dài nhiều năm và khiến 2-3 triệu người chết. Hồi tháng 8, ông Zelensky nói rằng phải mất 4 năm nữa để Nga kiểm soát hoàn toàn Donbass.

Nga tuyên bố sáp nhập Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia vào năm 2022 nhưng Ukraine không công nhận. Giới chức Nga nói rằng để đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự, cần công nhận những thực tế mới về lãnh thổ, ám chỉ việc công nhận các vùng trên là lãnh thổ Nga.

Moscow chưa bình luận về tuyên bố của ông Zelensky.