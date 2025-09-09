Chiến sự Ukraine ngày 1.293: Kyiv nói giành thêm lãnh thổ, Nga cứng cỏi sau phát ngôn của ông Trump

Không quân Ukraine sáng 8.9 cáo buộc lực lượng Nga đã phóng 142 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 7.9 và rạng sáng 8.9, theo trang tin The Kyiv Independent. Hệ thống phòng không đã đánh chặn được 112 UAV trong số đó, nhưng 26 chiếc vẫn tấn công 7 địa điểm, theo Không quân Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8.9 tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, theo Hãng tin Interfax. Bộ Năng lượng Ukraine ngày 8.9 cáo buộc Nga đã tấn công một cơ sở sản xuất nhiệt điện ở tỉnh Kyiv, theo Reuters.

Ukraine chịu trận tập kích dữ dội nhất, ông Trump cảnh báo Nga

Bộ Quốc phòng Nga nói trong vòng 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.340 quân trong các trận chiến với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến, theo Hãng tin TASS. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 2 quả bom thông minh và 195 UAV của Ukraine.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã chặn hoặc phá hủy 7 UAV của Ukraine ở 4 tỉnh của Nga trong đêm 7.9 và rạng sáng 8.9.

Đến tối 8.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố mới của đối phương. Hai bên lâu nay đều phủ nhận tấn công vào các mục tiêu dân sự.

Quân nhân Ukraine tại một vị trí gần tiền tuyến thuộc tỉnh Donetsk khai hỏa về phía binh sĩ Nga ngày 3.9

Ảnh: Reuters

Ukraine tuyên bố giành lại 26 km 2 lãnh thổ trong tháng 8

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 8.9 tuyên bố lực lượng Ukraine đã giành lại làng Zarichne thuộc tỉnh Donetsk và cắm quốc kỳ tại đó, theo trang tin The Kyiv Independent.

Làng Zarichne nằm ở miền đông Ukraine, gần biên giới hành chính với tỉnh Luhansk. Tầm quan trọng chiến lược của Zarichne đến từ vị trí gần các tuyến đường giao thông quan trọng nối liền hai thành phố Sloviansk và Lyman, cũng thuộc Donetsk.

Trước đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 7.9 nói rằng lực lượng Ukraine đã mất 5 km2 nhưng đã giành lại 26 km2 tại thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk vào tháng 8.

Trong suốt chiến dịch mùa hè, lực lượng Nga đã ưu tiên các hoạt động xung quanh Pokrovsk, triển khai các đơn vị phá hoại và trinh sát. Những đơn vị này đã tiến vào thành phố Pokrovsk trong thời gian ngắn nhưng cuối cùng đã bị đẩy lùi, theo ông Syrskyi.

Cũng theo ông Syrskyi, tỷ lệ mất và giành lại lãnh thổ tương tự cũng được quan sát gần thị trấn Dobropillia, nơi lực lượng Nga đã có một bước tiến ngắn nhưng mạnh mẽ vào đầu tháng 8 thông qua việc sử dụng chiến thuật xâm nhập. Tại Dobropillia, Nga đã giành được quyền kiểm soát 13,5 km2 , nhưng để mất 25,5 km2 , theo ông Syrskyi.

Đến tối 8.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của quân đội Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8.9 tuyên bố rằng không có lệnh cấm vận nào có thể buộc Nga thay đổi hướng đi trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo Reuters.

Phương Tây đã áp đặt hàng chục ngàn lệnh cấm vận đối với Nga liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn 3 năm rưỡi qua và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 nhằm làm suy yếu nền kinh tế trị giá 2.200 tỉ USD của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó nói rằng nền kinh tế Nga, vốn tăng trưởng nhanh hơn các nước G7, có sức chống chịu tốt. Nhà lãnh đạo Nga đã ra lệnh cho các doanh nghiệp và quan chức chống các lệnh cấm vận bằng mọi cách có thể.

"Không lệnh cấm vận nào có thể buộc Liên bang Nga thay đổi lập trường nhất quán mà tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần nói đến", ông Peskov nói với phóng viên Điện Kremlin Alexander Yunashev.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phát tín hiệu họ đang xem xét các biện pháp cấm vận kinh tế bổ sung đối với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.9 cho hay ông đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn cấm vận thứ hai đối với Nga. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa cho hay các lệnh cấm vận mới của EU đang được phối hợp chặt chẽ với Mỹ.

