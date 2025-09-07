Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ukraine lại đối mặt làn sóng phản đối trong nước

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/09/2025 05:05 GMT+7

Trang The Kyiv Independent ngày 6.9 đưa tin hàng trăm người tại thủ đô Kyiv của Ukraine đã xuống đường phản đối dự luật tại quốc hội nước này, vốn sẽ áp dụng những án phạt nặng hơn dành cho quân nhân làm trái luật.

Tâm điểm tranh cãi nằm ở 2 dự luật đang được thảo luận tại quốc hội Ukraine: dự luật số 13260 đề xuất khôi phục những chế tài hình sự với việc quân nhân sử dụng vũ khí trái phép, quân nhân đào ngũ hay vắng mặt không phép, trong khi dự luật số 13452 có nội dung tăng mức phạt cho quân nhân không chấp hành mệnh lệnh.

Ukraine lại đối mặt làn sóng phản đối trong nước - Ảnh 1.

Người dân biểu tình tại thủ đô Kyiv ngày 5.9

Ảnh: Ukrainska Pravda

Bà Alina Sarnatska, một cựu binh Ukraine và là bác sĩ quân y, nằm trong nhóm những người tổ chức biểu tình, nói rằng cuộc biểu tình hôm 5.9 là nhằm chống phân biệt đối xử trong quân đội. Bà cho rằng cách tiếp cận theo kiểu "phạt nặng để củng cố kỷ luật" là không hiệu quả, đồng thời tiết lộ quân nhân đang phải nhận lương rất thấp, trong khi không có thời hạn tại ngũ cố định. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này. 

Những người biểu tình yêu cầu quốc hội Ukraine bỏ phiếu phản đối 2 dự luật nói trên, đưa ra thời hạn nhập ngũ rõ ràng, đồng thời kêu gọi thông qua luật thanh tra quân sự để giám sát việc thực hiện quy định hành chính trong quân đội, theo Ukrainska Pravda.

Châu Âu muốn Ukraine trở thành "con nhím thép"

Hồi cuối tháng 7, người dân tại Kyiv đã biểu tình sau khi quốc hội vội vã thông qua luật chấm dứt tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng. Sự phản đối trong nước và từ các đồng minh quốc tế khi đó buộc Kyiv phải nhanh chóng sửa đổi luật nói trên.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết trên phố

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết trên phố

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy đã bị bắn chết tại thành phố Lviv, miền tây Ukraine vào ngày 30.8 và cuộc truy lùng hung thủ đang được tiến hành.

Bình luận (0)

