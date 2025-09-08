Ông Trump: Mỹ sẵn sàng bước vào giai đoạn 2 trừng phạt Nga

Trong bài phát biểu ngày 7.9, ông Trump không nêu chi tiết nội dung cũng như lộ trình thực hiện các lệnh trừng phạt trên, theo CNN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ) ngày 15.8.2025 ẢNH: AFP

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này đã sẵn sàng tăng áp lực lên Nga, nhưng nhấn mạnh rằng châu Âu phải phối hợp cùng với Mỹ để buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Bessent cho biết Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance hôm 6.9 có một "cuộc gọi rất hiệu quả" với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. "Chúng tôi đang thảo luận về những gì 2 bên - Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ - có thể cùng nhau làm. Và chúng tôi sẵn sàng tăng cường áp lực lên Nga", Bộ trưởng Bessent phát biểu với chương trình Meet the Press của Đài NBC.

"Nếu Mỹ và EU có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt, áp thuế bổ sung đối với các quốc gia mua dầu của Nga, nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ hoàn toàn. Và điều đó sẽ buộc Tổng thống Putin phải vào cuộc", ông Bessent nói.

Dù nhiều lần đe dọa áp đặt các biện pháp cứng rắn, Tổng thống Trump vẫn chưa ban hành lệnh trừng phạt mới nào với Nga kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1.

Nga chưa lên tiếng về các thông tin mới trên. Song, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, ngày 7.9 nói rằng dù các bên hiện nay đang ủng hộ đàm phán nhưng các đối thoại để giải quyết tình hình ở Ukraine vẫn còn khó khăn, theo TASS.

Trước đó, AFP dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5.9 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường áp lực lên Nga và tất cả các quốc gia giao dịch với Moscow.

Ông Zelensky cho hay "nền kinh tế Nga đang chịu áp lực và tất cả các quốc gia giao dịch với Nga đều chịu áp lực", đồng thời cho biết thêm rằng "các lệnh trừng phạt thứ cấp và thuế quan thương mại đặc biệt" có thể giúp ích.

Các tuyên bố của giới chức Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Ukraine ngày 7.9, giữa lúc Washington đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Ông Keith Kellogg, Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine, ngày 7.9 cảnh báo: "Mối nguy hiểm trong bất kỳ cuộc xung đột nào chính là sự leo thang. Nga dường như đang leo thang với cuộc tấn công lớn nhất trong cuộc chiến nhắm vào các văn phòng của nội các Ukraine tại Kyiv".

"Lịch sử cho thấy các sự kiện có thể leo thang ngoài tầm kiểm soát thông qua những hành động như thế này. Đó là lý do tại sao Tổng thống Trump đang nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột này. Vụ tấn công không phải là tín hiệu cho thấy Nga muốn chấm dứt cuộc xung đột này bằng biện pháp ngoại giao", ông Kellogg viết trên nền tảng X.