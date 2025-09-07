Ukraine tố Nga tấn công lớn chưa từng thấy, đánh trúng tòa nhà chính phủ ở Kyiv

Không quân Ukraine hôm nay 7.9 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Nga đã phóng 805 máy bay không người lái (UAV) và 13 tên lửa vào Ukraine trong đêm 6.9 và rạng sáng 7.9, theo Reuters.

Không quân Ukraine tuyên bố các đơn vị phòng thủ Ukraine đã bắn hạ 751 UAV và 4 tên lửa do Nga phóng trong đêm nói trên.

Quân nhân Ukraine bắn hạ một tên lửa khi khói bốc lên từ thành phố Kyiv trong một cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 7.9 Ảnh: Reuters

Đây là số lượng UAV cao nhất do Nga sử dụng để tấn công Ukraine trong một ngày kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo Reuters.

Giới chức ở Ukraine sáng nay còn cáo buộc rằng cuộc không kích ban đêm lớn nhất của Nga trong cuộc xung đột đã thiêu rụi tòa nhà chính phủ Ukraine ở thủ đô Kyiv, và khiến 3 người thiệt mạng cùng 18 người bị thương, theo Reuters.

"Lần đầu tiên, tòa nhà chính phủ bị hư hại do một cuộc không kích của kẻ thù, cả mái nhà và các tầng trên. Lực lượng cứu hộ đang dập tắt đám cháy", Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Một số nhân chứng của Reuters nhìn thấy tầng cao nhất của tòa nhà chính phủ Ukraine, tọa lạc tại quận Pecherskyi, bốc cháy và khói dày đặc bốc lên bầu trời trong xanh ngay sau khi mặt trời mọc.

Hàng chục vụ nổ cũng làm rung chuyển thành phố Kremenchuk thuộc miền trung Ukraine, khiến một số khu vực bị mất điện và một cây cầu bắc qua sông Dnipro bị hư hại, theo Thị trưởng Vitalii Maletskyi thông báo trên Telegram.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Ukraine. Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và các cơ sở dân sự.

Trong khi đó, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine Robert Brovdi hôm nay viết trên Telegram rằng UAV Ukraine đã tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba ở tỉnh Bryansk của Nga, gây ra "thiệt hại toàn diện do hỏa hoạn", theo Reuters.

Đường ống trung chuyển này cung cấp dầu mỏ của Nga cho Hungary và Slovakia, những nước vẫn tiếp tục mua năng lượng từ Nga.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của ông Brovdi.

Bộ Quốc phòng Nga sáng nay tuyên bố các hệ thống phòng không Nga đã tiêu diệt và đánh chặn 69 UAV của Ukraine trên không phận của 9 tỉnh thuộc Nga, bán đảo Crimea và biển Azov trong đêm 6.9 và rạng sáng 7.9, theo Hãng tin TASS. Trong đó có 2 chiếc UAV bị bắn hạ ở tỉnh Bryansk.