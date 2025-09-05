Ông Putin cảnh báo sẽ tấn công lính phương Tây tại Ukraine

Phát biểu tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế miền đông (EEF) tại thành phố Vladivostok ngày 5.9, Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây không nên triển khai quân sang Ukraine sau khi kết thúc chiến sự, theo Reuters.

Trước đó một ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo 26 nước đã cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột, gồm việc triển khai lực lượng đến giữ an ninh trên bộ, trên biển và trên không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế miền đông (EEF) tại thành phố Vladivostok ngày 5.9 ẢNH: AP

"Nếu một vài binh sĩ xuất hiện ở đó, đặc biệt là vào lúc này, trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự, chúng tôi sẽ hành động với thực tế rằng họ sẽ là những mục tiêu hợp lệ để bị tiêu diệt. Và nếu đạt được những quyết định dẫn đến hòa bình lâu dài, thì tôi thấy sẽ không hợp lý chút nào cho sự hiện diện của họ trên lãnh thổ Ukraine", ông Putin nói.

Trước đó, Tổng thống Nga đã phản đối việc các nước thành viên NATO điều quân đến Ukraine như một phần thỏa thuận hòa bình. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã phản ứng, nhấn mạnh Ukraine là một nước có chủ quyền và Nga không liên quan gì đến chuyện này.

Châu Âu muốn Ukraine trở thành "con nhím thép"

Tổng thống Macron nói rằng lực lượng đảm bảo không có ý định hay mục tiêu khơi mào chiến tranh chống Nga mà chỉ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công mới.

Phía Ukraine cũng cho rằng các đảm bảo an ninh được hỗ trợ bởi binh sĩ phương Tây là một phần quan trọng cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, nhằm ngăn chặn nguy cơ bị tấn công tiếp.

Tuy nhiên, ông Putin nói việc triển khai lực lượng đó không phải là điều có lợi cho hòa bình lâu dài. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc Ukraine tiến gần phương Tây về mặt quân sự là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Mặt khác, cũng tại hội nghị trên, ông Putin lặp lại tuyên bố rằng sẵn sàng gặp ông Zelensky tại Moscow. "Lần tới, nếu ai đó thật sự muốn gặp chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng. Địa điểm tốt nhất cho cuộc gặp này là thủ đô của Nga, thành phố anh hùng Moscow", nhà lãnh đạo nói.

Tại cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm Trung Quốc tối 3.9, ông Putin đã đề cập điều này. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng đây là điều không thể chấp nhận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5.9 nói rằng ông Putin mời ông Zelensky "đến Moscow để đối thoại, không phải để đầu hàng", theo TASS. Khi được hỏi vì sao lại là Moscow, ông Peskov không giải thích mà chỉ nói đó là đề xuất của tổng thống và lưu ý thêm rằng cần có những chuẩn bị kỹ càng trước cuộc gặp.