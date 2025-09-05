Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

26 nước cam kết bảo vệ Ukraine hậu xung đột với Nga

Vi Trân
Vi Trân
05/09/2025 07:10 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 quốc gia đã cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột với Nga.

Ngày 4.9, Tổng thống Macron chủ trì hội nghị đại diện 35 nước thuộc "liên minh tự nguyện" ủng hộ Ukraine tại thủ đô Paris của Pháp. Kết thúc hội nghị, nhà lãnh đạo cho biết 26 nước cam kết sẽ triển khai binh sĩ tại Ukraine hoặc duy trì hiện diện quân sự trên bộ, trên không hoặc trên biển tại quốc gia này nhằm giúp đảm bảo an ninh sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình với Nga, theo AP.

26 nước cam kết bảo vệ Ukraine hậu xung đột với Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì hội nghị kết hợp trực tiếp và trực tuyến ngày 4.9 tại Paris

ẢNH: REUTERS

Phát biểu bên cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Macron nói rằng lực lượng đảm bảo không có ý định hay mục tiêu khơi mào chiến tranh chống Nga mà chỉ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công mới.

Ông Macron và ông Zelensky cho biết Mỹ đã thể hiện sự sẵn sàng tham gia kế hoạch nhưng không công bố chi tiết.

Tại hội nghị, ông Macron và các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận với ông Zelensky và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về những cách đảm bảo sự ủng hộ quân sự lâu dài và Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Các bên đã có cuộc gọi chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hội nghị và cho hay những đóng góp của Mỹ sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.

Theo một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters, trong cuộc gọi, ông Trump yêu cầu châu Âu ngừng mua dầu mỏ của Nga và áp đặt sức ép kinh tế lên cả Trung Quốc, nước bị cho là hỗ trợ Moscow.

26 nước cam kết bảo vệ Ukraine hậu xung đột với Nga- Ảnh 2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ôm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau hội nghị ở Paris ngày 4.9

ẢNH: REUTERS

Đức nói chỉ quyết định cam kết quân sự khi điều kiện trở nên rõ ràng, gồm mức độ tham gia của Mỹ. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nhấn mạnh sẽ không triển khai binh sĩ đến Ukraine nhưng sẵn sàng giám sát ngừng bắn và huấn luyện binh sĩ Ukraine bên ngoài lãnh thổ nước này.

Pháp và Anh, hai nước dẫn đầu liên minh, đã hé lộ sẵn sàng triển khai binh sĩ đến Ukraine. Thủ tướng Belgaria Rosen Zhelyazkov khẳng định nước ông không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine nhưng sẵn sàng đóng góp nỗ lực trên biển Đen như rà phá thủy lôi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản đối việc các nước NATO điều quân đến Ukraine như một phần thỏa thuận hòa bình. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã phản ứng, nhấn mạnh Ukraine là một nước có chủ quyền và Nga không liên quan gì đến chuyện này.

