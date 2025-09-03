Ông Putin nói sẵn sàng gặp nếu ông Zelensky đến Moscow

"Nếu ông Zelensky sẵn sàng, hãy để ông ấy đến Moscow và cuộc gặp này sẽ diễn ra", Tổng thống Putin nói tại cuộc họp báo cuối ngày 3.9 tại Bắc Kinh, nơi ông vừa dự lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít. Theo đài RT, nhà lãnh đạo lưu ý rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ lâu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo tại Bắc Kinh cuối ngày 3.9 ẢNH: REUTERS

Nga đã nhiều lần đặt dấu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky trong khi Kyiv nhấn mạnh đang trong tình trạng khẩn cấp nên chưa thể tổ chức bầu cử.

Sau hội nghị tại Alaska hôm 15.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đang sắp xếp cuộc gặp tiềm năng giữa ông Putin và ông Zelensky. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ thông tin hai bên đã đạt thỏa thuận về cuộc gặp.

Tại cuộc họp báo, ông Putin nói chưa từng loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, song nhấn mạnh sự kiện này phải được chuẩn bị trước kỹ càng và phải dẫn đến kết quả tích cực.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybyha cho rằng đề xuất tổ chức cuộc gặp tại Moscow là điều không thể chấp nhận.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, nhà ngoại giao cho hay có ít nhất 7 nước, gồm Áo, Vatican, Thụy Sĩ và một số nước vùng Vịnh sẵn sàng tổ chức cuộc gặp. "Đó là những đề xuất nghiêm túc và Tổng thống Zelensky sẵn sàng cho cuộc gặp như vậy vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, ông Putin tiếp tục làm khó mọi người khi cố tình đưa ra những đề xuất không thể chấp nhận", ông Sybyha viết.

Mặt khác, tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin cho biết có ánh sáng cuối đường hầm về khả năng xung đột sớm kết thúc, đề cập nỗ lực trung gian tích cực của Mỹ. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu không tìm ra giải pháp ngoại giao, Nga sẽ phải đạt được mục tiêu thông qua biện pháp quân sự, tuyên bố Nga đang tiến lên trên tất cả các mặt trận.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng an ninh cho Ukraine không thể được đảm bảo bằng cách bắt Nga trả giá. Ông Putin nói rõ hơn rằng Moscow không phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nhưng phản đối nước này gia nhập NATO, theo đài RT.