Thế giới

NATO đặt thêm trung tâm chỉ huy mới gần Nga

Văn Khoa
02/09/2025 20:38 GMT+7

Một trung tâm chỉ huy mới của NATO đã bắt đầu hoạt động tại Phần Lan vào ngày 1.9, theo trang tin The Kyiv Independent hôm nay 2.9.

Trung tâm chỉ huy mới nói trên là Bộ Chỉ huy Lục quân đa quân đoàn (MCLCC) tại thành phố Mikkeli, được thành lập với sự hợp tác của quân đội Phần Lan nhằm củng cố sự hiện diện của NATO tại quốc gia này.

MCLCC còn củng cố thế trận phòng thủ của NATO dọc theo sườn phía đông trong bối cảnh lo ngại về một cuộc đụng độ tiềm tàng giữa Nga và liên minh quân sự này, theo The Kyiv Independent.

NATO đưa vào hoạt động trung tâm chỉ huy mới gần Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Phần Lan trong cuộc tập trận Nordic Response 24 của NATO gần làng Hetta thuộc Phần Lan vào ngày 5.3.2024

Ảnh: Reuters

Lúc đầu, đội ngũ nhân viên của MCLCC sẽ bao gồm 10 người nhưng sẽ tăng lên tới 50 người trong vài năm tới, bao gồm quân nhân từ Phần Lan và các quốc gia khác.

MCLCC, nằm cách biên giới Phần Lan - Nga khoảng 100 km, sẽ giám sát việc chỉ huy và kiểm soát các lực lượng NATO và đồng bộ hóa các lực lượng lục quân quốc gia ở khu vực phía bắc.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với thông tin NATO đưa MCLCC vào hoạt động.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Anti Hakkanen đã bật đèn xanh cho việc triển khai MCLCC trong tháng trước. Bộ chỉ huy mới sẽ nằm trong số các cơ sở của NATO gần biên giới Nga nhất, theo The Kyiv Independent.

Sau khi phá vỡ sự trung lập lâu nay, Phần Lan đã gia nhập NATO vào năm 2023 để đối phó việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022. Quốc gia láng giềng Thụy Điển cũng đã gia nhập NATO một năm sau đó.

Hồi tháng 5, quân đội Phần Lan thông báo họ dự đoán Nga sẽ tăng cường quân sự dọc theo đường biên giới chung dài 1.340 km sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc, theo The Kyiv Independent.

Khám phá thêm chủ đề

