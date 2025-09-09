Ông Putin trao Huân chương dũng cảm cho tư lệnh chiến dịch ở Ukraine

Ông Putin (trái) bắt tay ông Gerasimov khi đến sân bay Mius ở Sarov thuộc vùng Nizhny Novgorod của Nga hôm 22.8 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 9.9 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa trao Huân chương dũng cảm cho Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga và là tổng tư lệnh chiến dịch của Nga tại Ukraine.

Ông Gerasimov, một trong những nhân vật quyền lực nhất trong quân đội Nga và là người bị Tòa án Hình sự quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ vì cáo buộc phạm tội ác tại Ukraine, được coi là kiến trúc sư trưởng của chiến lược chiến tranh hiện đại của Nga. Ông vừa tròn 70 tuổi vào hôm 8.9.

Theo sắc lệnh được công bố trên trang web văn bản pháp luật chính thức của Nga vào tối 8.9, phần thưởng nhà nước danh giá này được trao cho ông Gerasimov "vì lòng dũng cảm, sự quả cảm và tận tụy thể hiện trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự".

Giới quan sát cho rằng ông Gerasimov nắm giữ một trong 3 chiếc cặp hạt nhân có thể truyền lệnh tấn công hạt nhân. Ông từng đóng vai trò chủ chốt trong việc Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine năm 2014 và trong việc Nga viện trợ quân sự mang tính bước ngoặt cho cựu Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Gerasimov một ngày sau khi Nga đưa quân sang Ukraine hôm 24.2.2022, với lý do ông nằm trong số những người chịu trách nhiệm trực tiếp. Đến tháng 1.2023, Tổng thống Putin đã bổ nhiệm ông Gerasimov làm chỉ huy chiến dịch tại Ukraine.

Ukraine chịu trận tập kích dữ dội nhất, ông Trump cảnh báo Nga

Trong một diễn biến khác, trang The Kyiv Independent ngày 9.9 dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga ngày càng nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp với các đại diện chính phủ và bộ chỉ huy quân sự cấp cao Ukraine hôm 8.9 và sau một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong đêm 7.9, gây hư hại các nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Kyiv.

Ông Zelensky cho biết các ưu tiên hàng đầu của Ukraine hiện nay bao gồm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, cũng như bảo đảm hệ thống phòng không và tên lửa cần thiết để vận hành chúng.

"Phía Nga hiện đang tập trung các đòn tấn công vào lĩnh vực năng lượng của chúng ta một lần nữa. Dĩ nhiên, chúng ta đã và sẽ có câu trả lời cho việc này, nhưng điều quan trọng nhất là sự ổn định của hệ thống", ông Zelensky nói.