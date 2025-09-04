Tổng thống Putin xác nhận về đoạn trò chuyện với Chủ tịch Tập bị rò rỉ

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập (phải) đến dự lễ duyệt binh hôm 3.9 ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 4.9 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận về nội dung trao đổi với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai người sánh vai dự lễ diễu binh tại Bắc Kinh, sau khi nội dung này vô tình lọt vào micro của phóng viên.

"Tôi nghĩ rằng khi chúng tôi đi dự lễ diễu binh, Chủ tịch đã nhắc đến điều đó", ông Putin nói với các phóng viên tại Bắc Kinh khi được hỏi về đoạn trò chuyện bị rò rỉ khi hai người dẫn đầu đoàn lãnh đạo các nước tại sự kiện hôm 3.9.

"Những phương tiện hiện đại để cải thiện sức khỏe, các biện pháp y tế, thậm chí cả những biện pháp phẫu thuật liên quan đến thay thế nội tạng, cho phép nhân loại hy vọng rằng cuộc sống năng động sẽ tiếp tục theo một cách khác so với ngày nay", ông nói thêm.

Nội dung trao đổi bị rò rỉ cho thấy họ thảo luận về ghép tạng và khả năng con người có thể sống đến 150 tuổi. Nội dung này lọt vào micro khi Đài CCTV quay trực tiếp để cung cấp cho các hãng truyền thông khác, trong đó có AP và Reuters. Nội dung trực tiếp của CCTV có 1,9 tỉ lượt xem trực tuyến và hơn 400 triệu lượt xem trên truyền hình.

Khi ông Putin và ông Tập bước về phía lễ đài Thiên An Môn, có thể nghe phiên dịch viên của ông Putin nói bằng tiếng Hoa rằng "công nghệ sinh học đang không ngừng phát triển".

Đi cạnh Chủ tịch Tập là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ẢNH: AFP

Sau một đoạn không nghe rõ, có thể nghe phiên dịch viên nói thêm: "Nội tạng con người có thể được cấy ghép liên tục. Càng sống lâu, bạn sẽ càng trẻ ra, và thậm chí (có thể) đạt đến sự bất tử".

Đáp lại, ông Tập, lúc đó không xuất hiện trên máy quay, nói bằng tiếng Hoa: "Một số người dự đoán rằng trong thế kỷ này, con người có thể sống đến 150 tuổi".

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đi cạnh đó mỉm cười và nhìn về phía ông Putin và ông Tập, nhưng không rõ liệu cuộc trò chuyện có được dịch lại cho ông hay không. Trong đoạn clip của CCTV, không nghe rõ phần ông Putin nói bằng tiếng Nga.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và CCTV chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận của Reuters.

Khi ông Tập bắt đầu nói, đoạn video chuyển sang cảnh toàn cảnh Quảng trường Thiên An Môn và âm thanh giảm dần. Hơn 30 giây sau, ông Tập, ông Putin và ông Kim xuất hiện trở lại trên màn hình khi họ bước lên các bậc thang tiến về lễ đài để theo dõi cuộc diễu binh.