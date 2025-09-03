Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Trung Quốc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít

Vi Trân
Vi Trân
03/09/2025 10:41 GMT+7

Nhiều vũ khí đã xuất hiện trong cuộc duyệt binh sáng 3.9 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, gồm một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa hoàn toàn mới.

Sáng 3.9, tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, kết thúc Thế chiến 2.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự lễ kỷ niệm, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ nước ngoài có mặt tại sự kiện, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. 

"Sự hồi sinh của dân tộc Trung Quốc là không thể ngăn cản và sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại sẽ chiến thắng", ông Tập Cận Bình phát biểu tại buổi lễ, theo AFP.

"Nhân loại một lần nữa phải đối mặt với sự lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu, và kết quả đôi bên cùng có lợi hay trò chơi có tổng bằng không", ông Tập nói thêm.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của chiến tranh và ngăn chặn những thảm kịch lịch sử tái diễn". "An ninh chung chỉ có thể được bảo vệ khi các quốc gia trên thế giới đối xử bình đẳng với nhau, chung sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau", ông nói.

Buổi lễ bao gồm màn duyệt binh với hơn 10.000 binh sĩ tham gia và hàng trăm vũ khí. Trong số đó, Trung Quốc đã trình làng loại vũ khí hoàn toàn mới gọi là DF-61. Theo chuyên san quốc phòng The War Zone, đây có thể là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ trên bộ.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn ra mắt tên lửa DF-31BJ, được cho là phiên bản mới, phóng từ hầm phóng trên bộ (silo).

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt các khối đội hình

ẢNH: REUTERS

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 3.

Tổ rước cờ diễu qua khu vực khán đài chính

ẢNH: AP

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 4.

Trực thăng bay theo đội hình số 80

ẢNH: REUTERS

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 5.

Đội hình tiêm kích J-10

ẢNH: AFP

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 7.

Đội hình Lục quân Trung Quốc

ẢNH: AFP

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 8.

Đội hình Hải quân Trung Quốc

ẢNH: AFP

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 9.

Đội hình Không quân Trung Quốc

ẢNH: AFP

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 10.

Đội hình nữ quân nhân Trung Quốc

ẢNH: AFP

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 11.

Tên lửa DF-61, loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc diễu binh

ẢNH: AP

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 12.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C, phóng từ hầm ngầm tên bộ

ẢNH: AP

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 13.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31, phiên bản phóng từ silo

ẢNH: REUTERS

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 14.

Tên lửa bội siêu thanh DF-17

ẢNH: REUTERS

Trung Quốc diễu binh, trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 6.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ ba JL-3

ẢNH: AFP

