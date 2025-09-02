Cận cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh

Ông Kim Jong-un đến ga Bắc Kinh lúc 16 giờ ngày 2.9 và được Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ và Ngoại trưởng Vương Nghị chào đón, theo KCNA.

Cơ quan Tình báo quốc gia của Hàn Quốc cho rằng ông Kim dường như đi cùng con gái Kim Ju-ae, theo AFP. Hình ảnh được công bố cho thấy con gái của nhà lãnh đạo xuất hiện bên cạnh ông.

Một bức ảnh do KCNA công bố ngày 2.9 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được các quan chức cấp cao Trung Quốc chào đón bên cạnh con gái Kim Ju-ae sau khi ông đến Bắc Kinh Ảnh: Reuters

Các phóng viên AFP trước đó đã nhìn thấy một đoàn tàu treo cờ Triều Tiên và được cho là chở ông Kim đang tiến về phía nhà ga nói trên.

Một đoàn tàu được cho là chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh ngày 2.9 Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cũng đưa tin về chuyến tàu bọc thép đặc biệt được cho là chở ông Kim đã đến thủ đô Bắc Kinh.

Đoàn xe được cho là chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rời Ga đường sắt Bắc Kinh tại Bắc Kinh ngày 2.9 Ảnh: Reuters

Trước đó, nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin rằng ông Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng vào hôm 1.9 và đã đến Trung Quốc vào sáng sớm 2.9.

Tân Hoa xã chiều nay cũng đã đăng bức ảnh với chú thích ông Kim Jong-un, Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ CHDCND Triều Tiên, đến Bắc Kinh vào ngày 2.9 để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản của nhân dân Trung Quốc và cuộc chiến chống phát xít trên thế giới.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh ngày 2.9 để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản của nhân dân Trung Quốc và cuộc chiến chống phát xít trên thế giới Ảnh: Chụp màn hình Tân Hoa xã

Ông Kim sẽ cùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và hàng chục nhà lãnh đạo khác tham dự sự kiện kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2. Trung Quốc sẽ tổ chức lễ duyệt binh lớn tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3.9.

Đây chỉ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Kim Jong-un trong 6 năm qua và là chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc kể từ năm 2019, theo AFP.