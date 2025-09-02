Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Trung Quốc

Vi Trân
Vi Trân
02/09/2025 07:50 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Trung Quốc trên chuyến tàu đặc biệt vào sáng sớm 2.9 để tham dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới.

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin rằng ông Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng vào hôm 1.9 và đã đến Trung Quốc vào sáng sớm 2.9. Ông Kim dự kiến đến Bắc Kinh vào sáng cùng ngày.

Nhà lãnh đạo đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa để tham dự lễ duyệt binh ở Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới vào ngày 3.9.

Kim Jong - un đến Trung Quốc dự lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi tàu sang Trung Quốc dự lễ duyệt binh

ẢNH: REUTERS

Trước khi lên đường, ông Kim ngày 1.9 đã thăm một phòng thí nghiệm tên lửa đang nghiên cứu vật liệu sợi carbon tổng hợp để dùng cho động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa, theo Reuters.

Tờ Rodong Sinmun đăng tải hình ảnh ông Kim Jong-un cùng phái đoàn tháp tùng, bao gồm Ngoại trưởng Choe Son-hui, cười tươi từ bên trong chuyến tàu đặc biệt màu xanh lá cây đậm. Theo Reuters, đoàn tàu trông giống với đoàn tàu chống đạn mà ông từng sử dụng trong các chuyến đi Trung Quốc và Nga trước đây.

Trong khi đó, hôm 1.9, Triều Tiên bày tỏ sự ủng hộ đối với những phát biểu của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại một hội nghị thượng đỉnh kêu gọi quản trị toàn cầu công bằng hơn. Đồng thời, Bình Nhưỡng cho biết thêm rằng hợp tác giữa Triều Tiên và Trung Quốc sẽ phát triển để theo đuổi giá trị đó, theo một bình luận được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Hôm 1.9, tại một hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm nhìn về một trật tự an ninh và kinh tế toàn cầu mới, ưu tiên các nước đang phát triển trong nhóm "Phương Nam toàn cầu" (Global South).

