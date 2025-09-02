Phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng vững chắc

Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (1950 - 2025), góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng vững chắc, thực chất và hiệu quả. Đồng thời, sự tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc cũng là dịp để Việt Nam khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường ảnh: TTXVN

Ngày 3.9, Trung Quốc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến 2. Sự kiện bao gồm lễ duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh.

Chính phủ Trung Quốc thông báo có hơn 20 lãnh đạo thế giới sẽ tham dự sự kiện, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường. Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển.

Ngoài tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường còn có các hoạt động song phương tại Trung Quốc trong chuyến công tác lần này.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Đây là dịp để lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Những năm qua, hợp tác thương mại luôn là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam duy trì trong nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc). Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc năm 2024 đạt 205,2 tỉ USD; từ tháng 1 - 7 vừa qua đạt 136,47 tỉ USD.

Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 1.2025, tổng vốn FDI đăng ký của Trung Quốc tại Việt Nam là 31,26 tỉ USD với 5.195 dự án còn hiệu lực, đứng thứ 6/149 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Riêng năm 2024, Trung Quốc đứng đầu về số dự án cấp mới với 955 dự án, đứng thứ 3/110 đối tác đầu tư vào Việt Nam về số vốn với 4,73 tỉ USD (tăng hơn 3,05%); 7 tháng năm 2025, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 695 dự án và đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỉ USD (chỉ sau Singapore).

Về du lịch, năm 2024, Việt Nam đón 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 114% so với năm 2023, chiếm 21,26% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ 2 sau Hàn Quốc. Trong 7 tháng năm 2025, Việt Nam đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Ngoài ra, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa giữa hai nước thời gian qua diễn ra sôi động.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cùng tham dự Lễ kỷ niệm. Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam trao đổi, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực, nhiều mặt với các đối tác quan trọng ở khu vực và quốc tế, truyền tải hình ảnh, thông tin rộng rãi về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 80 năm thành lập nước, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực, tin cậy về đất nước và con người Việt Nam.



