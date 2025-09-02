Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng vững chắc

TTXVN
TTXVN
02/09/2025 05:55 GMT+7

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 - 4.9.

Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (1950 - 2025), góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng vững chắc, thực chất và hiệu quả. Đồng thời, sự tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc cũng là dịp để Việt Nam khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.

Phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng vững chắc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường

ảnh: TTXVN

Ngày 3.9, Trung Quốc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến 2. Sự kiện bao gồm lễ duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh.

Chính phủ Trung Quốc thông báo có hơn 20 lãnh đạo thế giới sẽ tham dự sự kiện, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường. Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển.

Ngoài tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường còn có các hoạt động song phương tại Trung Quốc trong chuyến công tác lần này.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Đây là dịp để lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Những năm qua, hợp tác thương mại luôn là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam duy trì trong nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc). Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc năm 2024 đạt 205,2 tỉ USD; từ tháng 1 - 7 vừa qua đạt 136,47 tỉ USD.

Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 1.2025, tổng vốn FDI đăng ký của Trung Quốc tại Việt Nam là 31,26 tỉ USD với 5.195 dự án còn hiệu lực, đứng thứ 6/149 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Riêng năm 2024, Trung Quốc đứng đầu về số dự án cấp mới với 955 dự án, đứng thứ 3/110 đối tác đầu tư vào Việt Nam về số vốn với 4,73 tỉ USD (tăng hơn 3,05%); 7 tháng năm 2025, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 695 dự án và đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỉ USD (chỉ sau Singapore).

Về du lịch, năm 2024, Việt Nam đón 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 114% so với năm 2023, chiếm 21,26% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ 2 sau Hàn Quốc. Trong 7 tháng năm 2025, Việt Nam đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Ngoài ra, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa giữa hai nước thời gian qua diễn ra sôi động.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cùng tham dự Lễ kỷ niệm. Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam trao đổi, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực, nhiều mặt với các đối tác quan trọng ở khu vực và quốc tế, truyền tải hình ảnh, thông tin rộng rãi về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 80 năm thành lập nước, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực, tin cậy về đất nước và con người Việt Nam.


Tin liên quan

Anh: nước thu hút FDI nhiều nhất năm 2005

Anh: nước thu hút FDI nhiều nhất năm 2005

Kết quả thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho thấy Anh đã vượt qua Mỹ để trở thành nước đứng đầu thế giới về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm ngoái, với tổng số vốn lên đến 165 tỉ USD, tăng gấp 3 so với năm 2004.

Kiều hối vượt FDI và viện trợ nước ngoài!

Tháo gỡ mọi rào cản cho doanh nghiệp FDI

Khám phá thêm chủ đề

quan hệ Việt Nam - Trung Quốc Đông Nam Á FDI ASEAN đầu tư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận