Tòa án Mỹ chặn Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
16/09/2025 18:16 GMT+7

Một tòa phúc thẩm hôm 15.9 đã ngăn chặn Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook.

Ngày 15.9, một tòa án phúc thẩm Mỹ đã ngăn chặn Tổng thống Donald Trump sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook.

Phán quyết này sẽ cho phép bà tiếp tục tại vị trước cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 16-17.9. Đó là thời điểm Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất để củng cố thị trường lao động đang hạ nhiệt.

Ông Trump đã cáo buộc bà Cook gian lận thế chấp trước khi nhậm chức, nhưng bà đã phủ nhận điều này.

Tuần trước, một thẩm phán liên bang Mỹ đã đưa ra phán quyết rằng những cáo buộc của tổng thống có thể không đủ cơ sở để bãi nhiệm theo luật thành lập Fed.

Giờ đây, động thái hôm 15.9 của Tòa Phúc thẩm Mỹ tại quận Columbia sẽ cho phép tạm thời ngăn chặn ông Trump, một thành viên đảng Cộng hòa, bãi nhiệm bà Cook, người được đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm.

Tòa Phúc thẩm Mỹ chặn Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook - Ảnh 1.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook tham dự hội nghị kinh tế Jackson Hole năm 2025 tại bang Wyoming (Mỹ), ngày 23.8.2025

ẢNH: REUTERS

Tòa phúc thẩm đã bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc tạm dừng việc bãi nhiệm.

Theo luật năm 1913 thành lập Fed, các thống đốc của Fed chỉ có thể bị tổng thống bãi nhiệm “vì lý do chính đáng”, mặc dù luật không định nghĩa thuật ngữ này cũng như không thiết lập các thủ tục bãi nhiệm. Chưa từng có tổng thống nào cách chức một thống đốc Fed, và luật này chưa bao giờ bị tòa án rà soát.

Chính quyền dự kiến sẽ kháng cáo phán quyết lên Tòa án Tối cao Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng như các luật sư của bà Cook đã chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Fed, vốn không bình luận gì về phán quyết này, đã không đưa ra bất kỳ lập luận pháp lý nào trong vụ việc, nhưng đã yêu cầu tòa án giải quyết nhanh chóng.

Thống đốc Fed bị ông Trump sa thải

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sa thải bà Lisa Cook khỏi vị trí trong Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

