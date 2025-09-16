Ông Trump đòi tờ The New York Times bồi thường 15 tỉ USD vì bị phỉ báng

Đơn kiện được nộp tại một tòa án liên bang ở bang Florida hôm 15.9 (giờ địa phương) nêu đích danh một số bài báo và một cuốn sách do 2 nhà báo của tờ The New York Times viết và xuất bản trong thời gian trước thềm bầu cử năm 2024.

Theo ông chủ Nhà Trắng, các ấn phẩm trên là "một phần trong mô hình kéo dài nhiều thập niên của The New York Times nhằm phỉ báng Tổng thống Trump một cách cố ý và ác ý".

"Các bị đơn đã công bố những phát ngôn như vậy một cách cẩu thả, dù biết rõ về tính sai lệch của chúng và/hoặc liều lĩnh bất chấp đúng sai", đơn kiện cáo buộc.

Một trong những bài báo ông Trump đề cập là bài xã luận trước cuộc bầu cử năm 2024, với nội dung cho rằng ông không phù hợp để trở lại Nhà Trắng.

Theo Reuters dẫn lời các luật sư của ông, những ấn phẩm trên đã làm tổn hại việc làm ăn và tên tuổi của ông Trump, gây thiệt hại lớn đến giá trị thương hiệu và triển vọng tài chính tương lai.

Tờ The New York Times chưa đưa ra phản hồi ngay đối với đề nghị bình luận về vụ kiện.

"The New York Times đã được cho phép tự do nói dối, bôi nhọ và phỉ báng tôi quá lâu, và điều đó sẽ chấm dứt, ngay bây giờ!", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình tối 15.9.

Ông chỉ trích tờ báo này là một "cái loa ảo cho đảng Dân chủ cánh tả", đặc biệt nhắm vào việc báo này ủng hộ cựu Phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, và cáo buộc báo đã bịa đặt về "gia đình, doanh nghiệp, phong trào nước Mỹ trên hết, MAGA (làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) và cả nước Mỹ nói chung".

Ông chưa đưa ra bằng chứng nào cho những cáo buộc của mình.

Trước đây, Trump cũng từng nhắm vào các cơ quan truyền thông khác. Tháng 7, ông đã đệ đơn kiện tờ The Wall Street Journal và ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, yêu cầu bồi thường 10 tỉ USD vì tội phỉ báng, sau khi tờ báo này đăng tải một bài viết về mối liên hệ của ông với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ông Trump đề cập các ví dụ trước đây về những vụ kiện nhằm vào ABC News và người dẫn chương trình George Stephanopoulos, cũng như Tập đoàn Paramount liên quan cuộc phỏng vấn bà Kamala Harris trong chương trình 60 Minutes. Cả 2 vụ đều được dàn xếp với số tiền lần lượt là 15 triệu USD và 16 triệu USD.