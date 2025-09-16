Ông Trump nói Mỹ vừa tấn công thêm một xuồng chở ma túy từ Venezuela

Chiếc xuồng bị tấn công trong vụ việc ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 16.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một xuồng bị cáo buộc thuộc băng nhóm ma túy Venezuela đang hướng về Mỹ. Đây là cuộc tấn công thứ 2 nhằm vào xuồng bị nghi ngờ chở ma túy trong những tuần gần đây.

Ông Trump cho biết 3 người đàn ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng sự việc xảy ra ở vùng biển quốc tế, nhưng chưa đưa ra bằng chứng nào cho thấy xuồng đang chở ma túy.

"Sáng nay, theo lệnh của tôi, lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công thứ 2 nhằm vào các băng nhóm buôn ma túy và phần tử khủng bố ma túy cực kỳ bạo lực đã được xác định rõ ràng trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Miền Nam (SOUTHCOM)", Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Những băng nhóm buôn ma túy cực kỳ bạo lực này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và các lợi ích thiết yếu của Mỹ", theo nhà lãnh đạo. SOUTHCOM là bộ chỉ huy tác chiến của quân đội, phụ trách 31 quốc gia ở Nam Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribean.

Chiếc xuồng trước thời điểm bị tấn công ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TRUTH SOCIAL DONALD J. TRUMP

Bài đăng cũng kèm theo một đoạn video dài gần 30 giây dường như cho thấy một chiếc xuồng trên biển phát nổ rồi bốc cháy.

Sau đó, ông Trump nói rằng "chúng tôi có bằng chứng, tất cả những gì bạn phải làm là nhìn vào số hàng hóa văng khắp đại dương, những bao tải lớn chứa cocaine và fentanyl".

Bộ Thông tin Venezuela chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.

Phát biểu với báo giới hôm 15.9, ông Trump cho biết các chiến dịch có thể được triển khai trên bộ nhằm vào các nghi phạm buôn ma túy.

"Khi họ đến bằng đường bộ, chúng ta sẽ ngăn chặn họ theo cách giống như đã ngăn chặn tàu thuyền. Nhưng có lẽ nếu chúng ta nói về việc này một chút thì chuyện đó sẽ không xảy ra", ông nói thêm.