Venezuela điều động lực lượng phòng thủ, phản đối cáo buộc của Mỹ

Cảnh sát được huy động trước tòa nhà chính quyền bang Carabobo ở Venezuela hôm 11.9 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 12.9 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết không có thành viên băng nhóm Tren de Aragua nào trên chiếc xuồng cao tốc bị quân đội Mỹ tấn công hồi tuần trước với lý do xuồng chở ma túy.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc chiếc xuồng đang vận chuyển ma túy bất hợp pháp, nhưng hầu như không cung cấp thêm thông tin nào về vụ việc, ngay cả khi các thành viên Quốc hội Mỹ yêu cầu phải có lời giải thích cho hành động này.

"Họ công khai thừa nhận đã giết 11 người. Chúng tôi đã tiến hành điều tra tại đất nước mình và có những gia đình của những người mất tích muốn tìm lại người thân. Khi chúng tôi hỏi thăm trong các thị trấn thì không ai thuộc băng Tren de Aragua, cũng không ai là kẻ buôn ma túy", theo Bộ trưởng Cabello.

"Một vụ giết người đã được thực hiện nhằm vào một nhóm công dân bằng vũ lực gây chết người", ông Cabello nói thêm, đồng thời đặt câu hỏi làm thế nào Mỹ có thể xác định trên con thuyền đó có ma túy và tại sao những người này không bị bắt giữ thay vì bị giết.

Tương quan quân sự Mỹ - Venezuela: Một trời một vực?

Chính phủ Venezuela cho biết sau vụ việc rằng đoạn video ông Trump đăng tải về cuộc tấn công là sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI).

"Đó là những phần tử khủng bố ma túy độc ác thuộc băng nhóm Tren de Aragua, tìm cách đưa ma túy bất hợp pháp vào đất nước chúng ta và giết hại người Mỹ", phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc trên.

Tren de Aragua trỗi dậy khoảng 10 năm trước, và đứng sau những vụ bắt cóc, cướp phá, buôn lậu ma túy, mại dâm và tống tiền. Băng nhóm này còn tham gia các hoạt động khai thác vàng phi pháp cũng như buôn người và bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng 2.

Tổng thống Trump cáo buộc rằng Tren de Aragua đang được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kiểm soát, điều mà Caracas phủ nhận.

Lầu Năm Góc chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Tổng thống Maduro sáng 11.9 cho biết nước này sẽ triển khai quân đội, cảnh sát và lực lượng dân sự phòng thủ tại 284 "mặt trận" trên khắp cả nước, trong động thái mới nhất nhằm phô trương năng lực quân sự.

Chính quyền Tổng thống Trump đã gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng biển Caribbean trong chiến dịch mà họ tuyên bố nhằm trấn áp các băng nhóm buôn ma túy, và đã ra lệnh triển khai 10 tiêm kích F-35 tới một sân bay ở Puerto Rico.

Ông Maduro, người cáo buộc quân đội Mỹ đang tìm cách lật đổ mình, chưa cho biết sẽ có bao nhiêu binh sĩ, cảnh sát hoặc lực lượng dân quân dân sự tham gia vào đợt triển khai mới.

Chính phủ của ông trước đó đã thông báo tăng thêm 25.000 binh sĩ tại các bang giáp biên giới Colombia, vốn là những điểm nóng buôn lậu ma túy.