Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Brazil và Colombia nói gì giữa lúc Mỹ điều tàu chiến, F-35 gần Venezuela?

Văn Khoa
Văn Khoa
10/09/2025 08:46 GMT+7

Tổng thống Brazil và Colombia ngày 9.9 lên tiếng phản đối 'sự can thiệp và đe dọa từ nước ngoài đối với chủ quyền', trong bối cảnh quân đội Mỹ triển khai tàu chiến và chiến đấu cơ gần Venezuela.

"Chúng tôi không cần sự can thiệp hay đe dọa từ nước ngoài đối với chủ quyền của mình. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng tự mình giải quyết các vấn đề của mình", Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva khẳng định hôm 9.9, theo AFP.

Ông Lula đã tham gia lễ khai trương một trung tâm chống tội phạm đa quốc gia tại thành phố Manaus thuộc vùng Amazon cùng với người đồng cấp Colombia Gustavo Petro.

Tổng thống Brazil, Colombia lên tiếng lúc Mỹ điều tàu chiến, F-35 gần Venezuela - Ảnh 1.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (phải) và Tổng thống Colombia Gustavo Petro trong lễ khánh thành Trung tâm Hợp tác cảnh sát quốc tế tại Manaus thuộc bang Amazonas ở miền bắc Brazil ngày 9.9

Ảnh: AFP

Trung tâm Hợp tác cảnh sát quốc tế nói trên sẽ giám sát các hoạt động chống tội phạm của lực lượng an ninh từ 9 quốc gia có lãnh thổ thuộc vùng Amazon, nơi bị tàn phá bởi tội phạm liên quan nạn phá rừng, khai thác mỏ trái phép và buôn bán ma túy.

Về phần mình, Tổng thống Colombia Petro cảnh báo về một "cuộc xâm lược có thể xảy ra" vào Venezuela, và nói rằng các bên ở Nam Mỹ không nên ủng hộ điều đó.

Nhà lãnh đạo Colombia cho hay các nhóm tội phạm mua chuộc "cảnh sát, thẩm phán, công tố viên, chính trị gia, thậm chí cả tổng thống, không chỉ ở Mỹ Latinh mà còn ở Mỹ. Những băng nhóm tội phạm này đã trở thành kẻ hủy diệt chính của Amazon", ông Petro cảnh báo.

Tương quan quân sự Mỹ - Venezuela: Một trời một vực?

Hai nhà lãnh đạo Brazil và Colombia có phát ngôn như trên trong lúc chính phủ Mỹ gần đây điều nhiều tàu chiến chở hàng ngàn lính đến nam Caribbean và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Puerto Rico trong một chiến dịch mà họ gọi là chống ma túy, theo AFP. Puerto Rico là vùng lãnh thổ thuộc Mỹ nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribbean.

Trong tuần trước, lực lượng Mỹ tấn công một chiếc thuyền bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là đang chở "một lượng lớn ma túy" từ Venezuela, khiến 11 người thiệt mạng. Tổng thống Trump cũng đã đe dọa sẽ bắn hạ máy bay của Venezuela nếu chúng gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ.

Washington gần đây còn tăng tiền thưởng lên 50 triệu USD cho việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, với cáo buộc liên quan một băng nhóm ma túy - khủng bố. Ông Maduro phủ nhận tất cả cáo buộc và bất kỳ tuyên bố nào cho rằng Venezuela là một trung tâm ma túy lớn, theo AFP.

Tin liên quan

Venezuela điều 25.000 binh sĩ đến biên giới giữa căng thẳng với Mỹ

Venezuela điều 25.000 binh sĩ đến biên giới giữa căng thẳng với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết đã triển khai 25.000 binh sĩ dọc theo bờ biển Caribbean và biên giới với Colombia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ tố Venezuela điều 2 chiến đấu cơ F-16 bay gần tàu chiến Mỹ giữa căng thẳng

Khám phá thêm chủ đề

Brazil Colombia tổng thống Trump Tàu chiến ma túy Venezuela
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận