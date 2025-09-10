Brazil và Colombia nói gì giữa lúc Mỹ điều tàu chiến, F-35 gần Venezuela?

"Chúng tôi không cần sự can thiệp hay đe dọa từ nước ngoài đối với chủ quyền của mình. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng tự mình giải quyết các vấn đề của mình", Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva khẳng định hôm 9.9, theo AFP.

Ông Lula đã tham gia lễ khai trương một trung tâm chống tội phạm đa quốc gia tại thành phố Manaus thuộc vùng Amazon cùng với người đồng cấp Colombia Gustavo Petro.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (phải) và Tổng thống Colombia Gustavo Petro trong lễ khánh thành Trung tâm Hợp tác cảnh sát quốc tế tại Manaus thuộc bang Amazonas ở miền bắc Brazil ngày 9.9 Ảnh: AFP

Trung tâm Hợp tác cảnh sát quốc tế nói trên sẽ giám sát các hoạt động chống tội phạm của lực lượng an ninh từ 9 quốc gia có lãnh thổ thuộc vùng Amazon, nơi bị tàn phá bởi tội phạm liên quan nạn phá rừng, khai thác mỏ trái phép và buôn bán ma túy.

Về phần mình, Tổng thống Colombia Petro cảnh báo về một "cuộc xâm lược có thể xảy ra" vào Venezuela, và nói rằng các bên ở Nam Mỹ không nên ủng hộ điều đó.

Nhà lãnh đạo Colombia cho hay các nhóm tội phạm mua chuộc "cảnh sát, thẩm phán, công tố viên, chính trị gia, thậm chí cả tổng thống, không chỉ ở Mỹ Latinh mà còn ở Mỹ. Những băng nhóm tội phạm này đã trở thành kẻ hủy diệt chính của Amazon", ông Petro cảnh báo.

Tương quan quân sự Mỹ - Venezuela: Một trời một vực?

Hai nhà lãnh đạo Brazil và Colombia có phát ngôn như trên trong lúc chính phủ Mỹ gần đây điều nhiều tàu chiến chở hàng ngàn lính đến nam Caribbean và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Puerto Rico trong một chiến dịch mà họ gọi là chống ma túy, theo AFP. Puerto Rico là vùng lãnh thổ thuộc Mỹ nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribbean.

Trong tuần trước, lực lượng Mỹ tấn công một chiếc thuyền bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là đang chở "một lượng lớn ma túy" từ Venezuela, khiến 11 người thiệt mạng. Tổng thống Trump cũng đã đe dọa sẽ bắn hạ máy bay của Venezuela nếu chúng gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ.

Washington gần đây còn tăng tiền thưởng lên 50 triệu USD cho việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, với cáo buộc liên quan một băng nhóm ma túy - khủng bố. Ông Maduro phủ nhận tất cả cáo buộc và bất kỳ tuyên bố nào cho rằng Venezuela là một trung tâm ma túy lớn, theo AFP.