Mỹ tố Venezuela điều 2 chiến đấu cơ F-16 bay gần tàu chiến Mỹ giữa căng thẳng

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Mỹ còn nhấn mạnh Venezuela được khuyến cáo mạnh mẽ là không nên tiếp tục bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở, răn đe hoặc can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và chống khủng bố do quân đội Mỹ thực hiện". Tuyên bố không cung cấp thêm chi tiết.

Tàu khu trục USS Sampson của Hải quân Mỹ neo đậu gần lối vào kênh đào Panama vào ngày 30.8, giữa lúc lực lượng hải quân Mỹ tập trung ở trong và xung quanh Nam Caribbean

Ảnh: Reuters

Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay hai máy bay chiến đấu F-16 của Venezuela đã bay qua tàu khu trục tên lửa dẫn đường Jason Dunham của Hải quân Mỹ ở vùng biển phía nam Caribbean.

Lầu Năm Góc gọi hành động nói trên là "một động thái cực kỳ khiêu khích" và cho rằng "nhằm can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và khủng bố của chúng tôi".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Venezuela đối với tuyên bố mới của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trước đó, một chiến dịch của quân đội Mỹ nhằm vào một tàu từ Venezuela ở vùng biển Caribbean hôm 2.9 đã làm 11 người chết. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng tàu đó chở ma túy và thuộc về một băng nhóm ma túy bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Hôm 31.8, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez tuyên bố Venezuela đã sẵn sàng cho 'bất kỳ cuộc tấn công nào' từ Mỹ. "Chúng tôi sẽ chiến đấu nếu các người dám đặt chân vào Venezuela", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cảnh báo Mỹ trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Venezuela công bố, theo Tân Hoa xã.

Bộ trưởng Padrino cho rằng Venezuela đang bị bao vây nhằm gây ra hỗn loạn nội bộ và làm suy yếu sự lãnh đạo chính trị của nước này.

Ông Padrino có phát ngôn như trên khi Mỹ triển khai nhiều tàu chiến gần bờ biển Venezuela. Hôm 29.8, một quan chức quốc phòng nói với tờ The Washington Post rằng có 8 tàu chiến của Mỹ đang tham gia vào một "chiến dịch chống ma túy tăng cường" rộng lớn hơn nhằm thực hiện các nhiệm vụ ngăn chặn ma túy ở Mỹ Latinh.

"Việc công bố các đợt triển khai hải quân này tại vùng biển Caribbean không gì khác hơn là một màn phô trương sức mạnh, một cách đánh dấu lãnh thổ, để các cường quốc khác không thể kiểm soát Caribbean", ông Padrino nhận định, ám chỉ các cuộc tập trận của Mỹ trong khu vực.

Ông Padrino nói rằng Lực lượng Vũ trang Venezuela đang tuần tra biên giới trên biển và không phận của đất nước để đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Maduro về việc tăng cường lực lượng dân quân. Ông Padrino còn nói rằng 15.000 quân nhân đã được triển khai đến khu vực phía tây Venezuela.

Bộ trưởng Padrino cũng nhấn mạnh những nỗ lực đảm bảo an ninh nội địa của quân đội, lưu ý rằng các hoạt động chống ma túy đã dẫn đến việc phá hủy hơn 30 tiền đồn tội phạm và các cơ sở đóng tàu bất hợp pháp.