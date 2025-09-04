Cựu quan chức Mỹ cảnh báo sau khi ông Trump ra lệnh bắn tàu từ Venezuela

Tờ The Guardian ngày 3.9 dẫn lời ông Juan González, Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách Tây bán cầu dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, gọi việc triển khai hải quân của Tổng thống Trump gần Venezuela là "một màn kịch chính trị" nhưng gây "nguy cơ đối đầu quân sự rất cao".

"Tôi ngày càng lo ngại rằng chính quyền Trump có thể rơi vào kịch bản can thiệp vào Venezuela, việc này thực sự sẽ là một thảm họa", ông González cho hay.

Tàu khu trục USS Sampson DDG-102 của Mỹ neo đậu gần lối vào kênh đào Panama ngày 31.8, giữa lúc lực lượng hải quân Mỹ tập trung ở trong và xung quanh vùng biển Nam Caribbean

Ảnh: Reuters

Ông González tin rằng chính sách của Mỹ về Venezuela hiện nay phần lớn được quyết định bởi các thành viên cứng rắn của phe đối lập Venezuela, những người có ý tưởng được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lắng nghe và xem xét. Ông Rubio được cho là người có lập trường cứng rắn đối với Venezuela.

"Tôi nghĩ rằng cuối cùng họ muốn cố gắng đưa Mỹ vào tình huống xung đột với Venezuela. Tôi nghĩ đó là mục tiêu", ông González, người cũng từng phục vụ trong chính quyền Tổng thống Barack Obama, cho biết thêm.

Ông González cho rằng sẽ có những rủi ro rất lớn trong bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm loại bỏ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ông González lo ngại quốc gia lớn thứ sáu Nam Mỹ này có thể trở thành nơi xảy ra "một cuộc xung đột nội bộ kéo dài" liên quan đến nhiều nhóm vũ trang khác nhau, bao gồm các lực lượng bán quân sự có liên hệ với chính phủ và các tổ chức tội phạm.



Cựu quan chức cấp cao Nhà Trắng còn cho hay ông lo ngại Mỹ có thể sa vào một cuộc chiến tranh du kích kéo dài ở Venezuela. "Tôi nghĩ rằng Mỹ lâu nay có khả năng chiến đấu trực diện rất hiệu quả. Nhưng chúng tôi không giỏi chiến tranh du kích", ông Gonzále cho biết thêm.

Ông González không phải là người duy nhất lo ngại về những gì có thể xảy ra ở Venezuela nếu một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ diễn ra, ngay cả khi một số cựu quan chức ngoại giao Mỹ nghi ngờ đó là kế hoạch của ông Trump. "Tôi tin rằng đây là một cuộc phô trương sức mạnh chứ không phải là việc sử dụng vũ lực", ông James Story, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Venezuela từ năm 2018-2023, đã phát biểu về việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân xung quanh Venezuela vào tuần trước.

Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm 3.9 đã lên tiếng bảo vệ cuộc không kích của Mỹ vào phương tiện mà ông gọi là tàu chở ma túy từ Venezuela. Ông Trump còn nói rằng chiếc xuồng đó chở "một lượng lớn ma túy", nhưng không cung cấp nhiều chi tiết.

Hôm 2.9, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một đoạn video dường như ghi lại cảnh quay từ máy bay không người lái, cho thấy một chiếc xuồng cao tốc trên biển phát nổ rồi bốc cháy. "Cuộc tấn công đã tiêu diệt 11 kẻ khủng bố. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong đợt tấn công này", ông Trump viết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Freddy Nanez viết trên mạng xã hội rằng đoạn video do ông Trump chia sẻ nói trên được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, theo Reuters.