Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cựu quan chức Mỹ cảnh báo sau khi ông Trump ra lệnh bắn tàu từ Venezuela

Văn Khoa
Văn Khoa
04/09/2025 11:01 GMT+7

Một cựu quan chức cấp cao Nhà Trắng đưa ra cảnh báo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công một xuồng rời khỏi Venezuela, tiêu diệt 11 nghi phạm buôn bán ma túy.

Tờ The Guardian ngày 3.9 dẫn lời ông Juan González, Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách Tây bán cầu dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, gọi việc triển khai hải quân của Tổng thống Trump gần Venezuela là "một màn kịch chính trị" nhưng gây "nguy cơ đối đầu quân sự rất cao".

"Tôi ngày càng lo ngại rằng chính quyền Trump có thể rơi vào kịch bản can thiệp vào Venezuela, việc này thực sự sẽ là một thảm họa", ông González cho hay.

- Ảnh 1.

Tàu khu trục USS Sampson DDG-102 của Mỹ neo đậu gần lối vào kênh đào Panama ngày 31.8, giữa lúc lực lượng hải quân Mỹ tập trung ở trong và xung quanh vùng biển Nam Caribbean

Ảnh: Reuters

Ông González tin rằng chính sách của Mỹ về Venezuela hiện nay phần lớn được quyết định bởi các thành viên cứng rắn của phe đối lập Venezuela, những người có ý tưởng được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lắng nghe và xem xét. Ông Rubio được cho là người có lập trường cứng rắn đối với Venezuela.

"Tôi nghĩ rằng cuối cùng họ muốn cố gắng đưa Mỹ vào tình huống xung đột với Venezuela. Tôi nghĩ đó là mục tiêu", ông González, người cũng từng phục vụ trong chính quyền Tổng thống Barack Obama, cho biết thêm.

Ông González cho rằng sẽ có những rủi ro rất lớn trong bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm loại bỏ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ông González lo ngại quốc gia lớn thứ sáu Nam Mỹ này có thể trở thành nơi xảy ra "một cuộc xung đột nội bộ kéo dài" liên quan đến nhiều nhóm vũ trang khác nhau, bao gồm các lực lượng bán quân sự có liên hệ với chính phủ và các tổ chức tội phạm.

Ông Trump nói lực lượng Mỹ vừa bắn hạ tàu chở ma túy rời Venezuela

Cựu quan chức cấp cao Nhà Trắng còn cho hay ông lo ngại Mỹ có thể sa vào một cuộc chiến tranh du kích kéo dài ở Venezuela. "Tôi nghĩ rằng Mỹ lâu nay có khả năng chiến đấu trực diện rất hiệu quả. Nhưng chúng tôi không giỏi chiến tranh du kích", ông Gonzále cho biết thêm.

Ông González không phải là người duy nhất lo ngại về những gì có thể xảy ra ở Venezuela nếu một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ diễn ra, ngay cả khi một số cựu quan chức ngoại giao Mỹ nghi ngờ đó là kế hoạch của ông Trump. "Tôi tin rằng đây là một cuộc phô trương sức mạnh chứ không phải là việc sử dụng vũ lực", ông James Story, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Venezuela từ năm 2018-2023, đã phát biểu về việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân xung quanh Venezuela vào tuần trước.

Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm 3.9 đã lên tiếng bảo vệ cuộc không kích của Mỹ vào phương tiện mà ông gọi là tàu chở ma túy từ Venezuela. Ông Trump còn nói rằng chiếc xuồng đó chở "một lượng lớn ma túy", nhưng không cung cấp nhiều chi tiết.

Hôm 2.9, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một đoạn video dường như ghi lại cảnh quay từ máy bay không người lái, cho thấy một chiếc xuồng cao tốc trên biển phát nổ rồi bốc cháy. "Cuộc tấn công đã tiêu diệt 11 kẻ khủng bố. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong đợt tấn công này", ông Trump viết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Freddy Nanez viết trên mạng xã hội rằng đoạn video do ông Trump chia sẻ nói trên được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, theo Reuters.

Tin liên quan

Ông Trump nói lực lượng Mỹ vừa bắn hạ tàu chở ma túy rời Venezuela

Ông Trump nói lực lượng Mỹ vừa bắn hạ tàu chở ma túy rời Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng nước này đã 'tiêu diệt' một tàu chở ma túy và hạ 11 người từ Venezuela.

Tàu chiến Mỹ 'dàn trận' ra sao ở cửa ngõ Venezuela?

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump ma túy Venezuela cuộc chiến chống ma túy Tổng thống Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận