Venezuela điều 25.000 binh sĩ đến biên giới giữa căng thẳng với Mỹ

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội vào tối 7.9, Tổng thống Maduro cho biết ông đã triển khai "25.000 quân nhân nam nữ thuộc Lực lượng Vũ trang Quốc gia" đến biên giới với Colombia và bờ biển phía đông bắc Venezuela, nơi đặt các nhà máy lọc dầu lớn nhất của đất nước, theo AFP ngày 9.9.

Việc triển khai này nhằm mục đích đảm bảo việc "bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh đất nước và đấu tranh cho hòa bình".

Tương quan quân sự Mỹ - Venezuela: Một trời một vực?

Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng vũ trang Venezuela có khoảng 123.000 thành viên. Ông Maduro tuyên bố có thêm 220.000 người đã gia nhập lực lượng dân quân.

Ông Maduro không đề cập trực tiếp đến ông Trump, người đã nhắc đến nhu cầu chống lại các băng nhóm buôn bán ma túy Venezuela khi ra lệnh điều động lực lượng Mỹ đến Caribbean để đối phó.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 5.9 ẢNH: AFP

Tuần trước, lực lượng Mỹ đã tấn công một chiếc tàu nghi chở ma túy với 11 người trên thuyền ở Caribbean.

Tổng thống Trump cho biết chiếc tàu này thuộc về băng nhóm tội phạm Tren de Aragua của Venezuela nhưng không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

Nhà lãnh đạo cũng đe dọa sẽ bắn hạ máy bay quân sự của Venezuela nếu nước này gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ, sau khi 2 máy bay Venezuela bay gần một tàu Hải quân Mỹ trên vùng biển quốc tế.

Mỹ đã điều nhiều tàu chiến đến Caribbean cũng như Thái Bình Dương nhằm đối phó tội phạm buôn ma túy. Ngoài ra, Mỹ cũng triển khai 10 chiến đấu cơ tàng hình F-35 đến vùng lãnh thổ Puerto Rico.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 8.9 bất ngờ đến Puerto Rico, nói với các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên một chiến hạm ngoài khơi vùng lãnh thổ này rằng họ không được điều động đến Caribbean để huấn luyện mà là được gửi đến "tiền tuyến" của một nhiệm vụ chống ma túy quan trọng.