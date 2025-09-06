Ông Trump dọa bắn chiến đấu cơ, Venezuela kêu gọi đối thoại

Lầu Năm Góc mới đây tố cáo 2 chiến đấu cơ Venezuela đã bay gần tàu chiến Mỹ tại vùng biển quốc tế trong hành động mang tính khiêu khích cao vào hôm 4.9. Tổng thống Trump ngày 5.9 cảnh báo rằng "nếu các máy bay đặt chúng tôi vào vị trí nguy hiểm, chúng sẽ bị bắn hạ", theo Reuters.

Trước đó, quân đội Mỹ đã bắn chìm một tàu bị cho là buôn ma túy tại biển Caribbean, khiến 11 người thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 5.9 ẢNH: AP

Mỹ đã triển khai 8 tàu chiến đến khu vực Mỹ Latinh để chống tội phạm ma túy, gồm 3 tàu đổ bộ tấn công, 2 tàu khu trục, 1 tàu tuần dương và 1 tàu tác chiến cận bờ tại Caribbean, và 1 tàu khu trục tại Thái Bình Dương.

Mới nhất, Mỹ còn điều thêm 10 chiến đấu cơ tàng hình F-35 tham gia chiến dịch, đóng quân ở sân bay tại vùng lãnh thổ Puerto Rico.

Cũng trong ngày 5.9, Tổng thống Trump bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong tuần này rằng Mỹ đang muốn thay đổi chế độ thông qua đe dọa quân sự.

"Chúng tôi không nói về việc đó nhưng chúng tôi đang nói về thực tế là quý vị có một cuộc bầu cử mà nói một cách nhẹ nhàng là rất kỳ lạ", ông Trump nói.

Ông Maduro tái đắc cử trong cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2024 nhưng bị Mỹ cho là không hợp pháp. Tổng thống Venezuela đã tố cáo việc Mỹ đưa lực lượng đến khu vực là mối đe dọa lớn nhất cho lục địa trong 100 năm qua.

Ông tuyên bố Venezuela đã chuẩn bị cho cuộc đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ, huy động quân đội và cả lực lượng dự bị.

Dù vậy, trong tuyên bố ngày 5.9 sau khi ông Trump dọa bắn rơi chiến đấu cơ, ông Maduro nói những bất đồng với Mỹ không biện minh cho một cuộc xung đột quân sự, đồng thời kêu gọi đối thoại.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo bác bỏ cáo buộc của ông Trump rằng chính quyền Venezuela liên quan đến hoạt động buôn ma túy. "Những báo cáo tình báo mà họ cung cấp cho ông ấy là không đúng. Venezuela ngày nay là đất nước không sản xuất lá coca, cocaine, và là đất nước chống buôn ma túy", ông Maduro nói.

Về việc thay đổi chế độ tại Venezuela, ông Maduro kêu gọi chính quyền Mỹ nên từ bỏ kế hoạch đó và tôn trọng chủ quyền, quyền hòa bình, độc lập của nước khác. "Tôi tôn trọng ông Trump. Không có bất đồng nào giữa chúng tôi có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự. Venezuela luôn sẵn sàng đối thoại nhưng chúng tôi yêu cầu được tôn trọng", AFP dẫn lời ông Maduro.