Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump dọa bắn chiến đấu cơ, Venezuela kêu gọi đối thoại

Vi Trân
Vi Trân
06/09/2025 08:14 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ bắn hạ máy bay quân sự Venezuela tiếp cận nguy hiểm với các tàu chiến Mỹ đang chống tội phạm buôn ma túy tại vùng biển Mỹ Latinh.

Lầu Năm Góc mới đây tố cáo 2 chiến đấu cơ Venezuela đã bay gần tàu chiến Mỹ tại vùng biển quốc tế trong hành động mang tính khiêu khích cao vào hôm 4.9. Tổng thống Trump ngày 5.9 cảnh báo rằng "nếu các máy bay đặt chúng tôi vào vị trí nguy hiểm, chúng sẽ bị bắn hạ", theo Reuters.

Trước đó, quân đội Mỹ đã bắn chìm một tàu bị cho là buôn ma túy tại biển Caribbean, khiến 11 người thiệt mạng.

Tổng thống Trump dọa bắn rơi chiến đấu cơ Venezuela, Tổng thống Maduro kêu gọi đối thoại - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 5.9

ẢNH: AP

Mỹ đã triển khai 8 tàu chiến đến khu vực Mỹ Latinh để chống tội phạm ma túy, gồm 3 tàu đổ bộ tấn công, 2 tàu khu trục, 1 tàu tuần dương và 1 tàu tác chiến cận bờ tại Caribbean, và 1 tàu khu trục tại Thái Bình Dương.

Mới nhất, Mỹ còn điều thêm 10 chiến đấu cơ tàng hình F-35 tham gia chiến dịch, đóng quân ở sân bay tại vùng lãnh thổ Puerto Rico.

Cũng trong ngày 5.9, Tổng thống Trump bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong tuần này rằng Mỹ đang muốn thay đổi chế độ thông qua đe dọa quân sự.

"Chúng tôi không nói về việc đó nhưng chúng tôi đang nói về thực tế là quý vị có một cuộc bầu cử mà nói một cách nhẹ nhàng là rất kỳ lạ", ông Trump nói.

Mỹ tố Venezuela điều hai chiến đấu cơ F-16 bay gần tàu chiến Mỹ giữa căng thẳng

Ông Maduro tái đắc cử trong cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2024 nhưng bị Mỹ cho là không hợp pháp. Tổng thống Venezuela đã tố cáo việc Mỹ đưa lực lượng đến khu vực là mối đe dọa lớn nhất cho lục địa trong 100 năm qua. 

Ông tuyên bố Venezuela đã chuẩn bị cho cuộc đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ, huy động quân đội và cả lực lượng dự bị.

Dù vậy, trong tuyên bố ngày 5.9 sau khi ông Trump dọa bắn rơi chiến đấu cơ, ông Maduro nói những bất đồng với Mỹ không biện minh cho một cuộc xung đột quân sự, đồng thời kêu gọi đối thoại.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo bác bỏ cáo buộc của ông Trump rằng chính quyền Venezuela liên quan đến hoạt động buôn ma túy. "Những báo cáo tình báo mà họ cung cấp cho ông ấy là không đúng. Venezuela ngày nay là đất nước không sản xuất lá coca, cocaine, và là đất nước chống buôn ma túy", ông Maduro nói.

Về việc thay đổi chế độ tại Venezuela, ông Maduro kêu gọi chính quyền Mỹ nên từ bỏ kế hoạch đó và tôn trọng chủ quyền, quyền hòa bình, độc lập của nước khác. "Tôi tôn trọng ông Trump. Không có bất đồng nào giữa chúng tôi có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự. Venezuela luôn sẵn sàng đối thoại nhưng chúng tôi yêu cầu được tôn trọng", AFP dẫn lời ông Maduro.

Tin liên quan

Sau tàu chiến, Mỹ triển khai 10 chiến đấu cơ tàng hình F-35 đến Caribbean

Sau tàu chiến, Mỹ triển khai 10 chiến đấu cơ tàng hình F-35 đến Caribbean

Mỹ được cho là đã ra lệnh triển khai 10 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến một sân bay ở Puerto Rico.

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Trump Mỹ Maduro buôn ma túy Caribbean
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận