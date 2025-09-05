Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Sau tàu chiến, Mỹ triển khai 10 chiến đấu cơ tàng hình F-35 đến Caribbean

Văn Khoa
Văn Khoa
05/09/2025 16:21 GMT+7

Mỹ được cho là đã ra lệnh triển khai 10 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến một sân bay ở Puerto Rico.

Theo Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin, 10 chiếc F-35 được điều động đến Puerto Rico, vùng lãnh thổ thuộc Mỹ nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribbean, để tiến hành hoạt động chống lại các tổ chức ma túy hoạt động ở Nam Caribbean. Số chiến đấu cơ này dự kiến sẽ đến khu vực vào cuối tuần tới, theo các nguồn tin.

Mỹ điều động 10 chiến đấu cơ F-35 đến Caribbean giữa căng thẳng với Venezuela? - Ảnh 1.

Một chiếc F-35 của Không quân Mỹ

Ảnh: Không quân Mỹ

Các máy bay chiến đấu F-35 sẽ được bổ sung vào lực lượng quân sự Mỹ ở Nam Caribbean, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử là trấn áp các băng nhóm bị cáo buộc tuồn ma túy vào Mỹ.

Thông tin triển khai F-35 được đưa ra 3 ngày sau khi lực lượng Mỹ tấn công một chiếc thuyền bị Tổng thống Trump cho là đang chở "một lượng lớn ma túy" từ Venezuela, khiến 11 người thiệt mạng. Cuộc tấn công dường như đã mở đường cho một chiến dịch kéo dài của Mỹ ở Mỹ Latinh, theo Reuters.

Mỹ đã triển khai tàu chiến đến Nam Caribbean trong những tuần gần đây, với mục đích thực hiện chiến dịch của ông Trump trấn áp các băng nhóm ma túy. Có 7 tàu chiến và một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đang hoặc dự kiến sớm có mặt trong khu vực, chở theo hơn 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, theo Reuters. Lính thủy đánh bộ Mỹ và các thủy thủ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22 đã và đang thực hiện các hoạt động huấn luyện đổ bộ và bay ở miền nam Puerto Rico.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 1.9 nói rằng 8 tàu hải quân Mỹ mang theo 1.200 tên lửa và một tàu ngầm hạt nhân đang nhắm mục tiêu vào Venezuela, theo Tân Hoa xã. Ông Maduro còn nói Venezuela đang phải đối mặt với "mối đe dọa lớn nhất mà lục địa chúng ta từng chứng kiến trong 100 năm qua".

Cũng theo ông Maduro, Mỹ đã thúc đẩy "áp lực tối đa", lần này thông qua các biện pháp quân sự, và để đáp trả, Venezuela đã tuyên bố sẵn sàng bảo vệ đất nước ở mức cao nhất.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 4.9 thông báo Mỹ cam kết viện trợ an ninh gần 20 triệu USD cho Ecuador trong bối cảnh Washington đang tìm cách hỗ trợ các đồng minh trong cuộc chiến chống các băng nhóm ma túy, theo Reuters. Trong số đó có 6 triệu USD nhằm cung cấp máy bay không người lái cho Hải quân Ecuador.

Ông Rubio cho hay Mỹ cũng đã liệt 2 nhóm tội phạm ở Ecuador là Los Choneros và Los Lobos vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Ông Rubio cho biết thêm Mỹ sẽ xem xét một căn cứ quân sự tại Ecuador nếu được Quito mời. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, cũng đã gặp ông Rubio, ủng hộ một căn cứ như thế nhưng cần sự chấp thuận của người dân trong một cuộc trưng cầu dân ý, theo Reuters.

Mỹ tố Venezuela điều 2 chiến đấu cơ F-16 bay gần tàu chiến Mỹ giữa căng thẳng

Mỹ tố Venezuela điều 2 chiến đấu cơ F-16 bay gần tàu chiến Mỹ giữa căng thẳng

Bộ Quốc phòng Mỹ cuối ngày 4.9 thông báo hai máy bay quân sự của Venezuela đã bay gần một tàu hải quân Mỹ trên vùng biển quốc tế, theo Reuters.

Tàu chiến Mỹ 'dàn trận' ra sao ở cửa ngõ Venezuela?

