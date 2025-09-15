Ông Trump cảnh báo Israel sau cuộc không kích tại Qatar

Ông Trump phát biểu với báo giới tại tại sân bay Morristown ở bang New Jersey hôm 14.9 ẢNH: REUTERS

Vài ngày sau khi Israel không kích Qatar nhằm vào các thủ lĩnh Hamas, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những phát biểu thận trọng khi hai đồng minh lớn tại Trung Đông của Washington đối mặt với rạn nứt ngày càng lớn.

"Qatar là một đồng minh rất tuyệt vời. Israel và tất cả những bên khác, chúng ta phải cẩn trọng. Khi chúng ta tấn công người khác, chúng ta phải cẩn trọng", AFP ngày 15.9 dẫn lời ông Trump phát biểu với các phóng viên.

Ban đầu, ông Trump đã trách cứ Israel về vụ tấn công chưa từng có hôm 9.9 tại Doha, nơi các nhà đàm phán từ Israel và Hamas đang nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Israel ngầm thừa nhận thủ lĩnh Hamas sống sót sau vụ không kích Qatar

Vụ tấn công đã thúc đẩy các lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo, trong đó có Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, tập hợp tại Doha để thể hiện tinh thần đoàn kết. Tại đây, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kêu gọi thế giới "ngừng sử dụng tiêu chuẩn kép" và buộc Israel phải chịu trách nhiệm.

"Điều khích lệ Israel tiếp tục… chính là sự im lặng, sự bất lực của cộng đồng quốc tế trong việc buộc nước này phải chịu trách nhiệm", ông Mohammed phát biểu.

Cuộc không kích của Israel vào thủ đô của quốc gia vùng Vịnh này đã khiến 5 thành viên Hamas và một sĩ quan an ninh Qatar thiệt mạng. Qatar là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực.

Theo Reuters, các quan chức Palestine cho biết lực lượng Israel đã phá hủy ít nhất 30 tòa nhà dân cư ở thành phố Gaza và buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa, trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến khu vực hôm 14.9 để thảo luận về tương lai của cuộc xung đột.

Qatar sẽ tổ chức hội nghị khẩn cấp Ả Rập - Hồi giáo vào ngày 15.9 để thảo luận về các bước đi tiếp theo. Ông Rubio cho biết Washington muốn bàn về cách giải cứu 48 con tin vẫn bị Hamas giam giữ tại Gaza và tái thiết vùng lãnh thổ này. Trong số các con tin, khoảng 20 người được cho là còn sống.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14.9 cho biết chuyến thăm Israel của Ngoại trưởng Rubio đã nhấn mạnh sức mạnh trong quan hệ giữa hai đồng minh.

Ông Rubio cùng Thủ tướng Netanyahu và Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee hôm 14.9 đã cầu nguyện tại Bức tường phía Tây linh thiêng ở Jerusalem.

Sau đó, ông Netanyahu nói rằng chuyến thăm cho thấy liên minh Israel - Mỹ "mạnh mẽ và bền vững như những phiến đá ở Bức tường phía Tây mà chúng tôi vừa chạm vào". Dưới thời ông Rubio và Tổng thống Trump, "liên minh chưa bao giờ mạnh mẽ hơn", ông nói thêm.

Các cuộc gặp chính của ông Rubio với các quan chức, bao gồm Thủ tướng Netanyahu, sẽ diễn ra vào ngày 15.9, trước khi ông rời đi vào một ngày sau đó.