Thế giới

Đang thọc sâu tấn công thành phố Gaza, Israel bất ngờ bị tập kích tại sân bay

Khánh An
07/09/2025 20:17 GMT+7

Sân bay Ramon của Israel bị máy bay không người lái từ Yemen tấn công, giữa lúc lực lượng nước này đang tấn công sâu vào thành phố Gaza ở Dải Gaza.

Đang thọc sâu tấn công thành phố Gaza, Israel bất ngờ bị tập kích tại sân bay - Ảnh 1.

Sân bay Ramon ở Israel

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters tối 7.9 dẫn thông cáo của Cơ quan Quản lý Sân bay Israel cho hay một máy bay không người lái (UAV) được phóng đi từ Yemen đã đánh trúng khu vực sảnh đến của sân bay Ramon, gần thành phố Eilat bên bờ Biển Đỏ.

Cơ quan này cho biết các chuyến cất cánh và hạ cánh tại sân bay này đã bị tạm dừng, trong khi họ đang nỗ lực khôi phục hoạt động bình thường sớm nhất có thể.

Quân đội Israel trước đó cho biết đang điều tra vụ một UAV được phóng đi từ Yemen và rơi trong khu vực sân bay.

Quân đội Israel cho biết vụ việc đang được xem xét nhưng chưa cung cấp chi tiết về mức độ ảnh hưởng. Lực lượng này cũng chưa nêu rõ liệu chiếc UAV rơi xuống sau khi bị đánh chặn hay đó là một cú đánh trực tiếp.

Sân bay trên nằm gần thành phố nghỉ dưỡng Eilat, sát biên giới với Jordan và Ai Cập, chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa. Lực lượng Houthi ở Yemen chưa lên tiếng về vụ tấn công trên, dù thường xuyên tập kích Israel và tàu thuyền trong khu vực nhằm thể hiện sự ủng hộ người Palestine ở Gaza.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7.9 cho biết quân đội nước này đang thọc sâu chiến dịch tấn công vào thành phố Gaza, nhằm gia tăng sức ép lên nhóm vũ trang Hamas của Palestine.

Các cuộc không kích của Israel trong tuần này đã san phẳng hai tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza, khi lực lượng bộ binh gia tăng chiến dịch trong khu vực với mục tiêu chiếm giữ trung tâm đô thị lớn nhất ở Dải Gaza.

"Chúng ta đang tăng cường chiến dịch ở ngoại ô và ngay trong thành phố Gaza. Chúng ta đang phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố, chúng ta đang đánh sập những tòa tháp khủng bố đã được xác định", AFP dẫn lời ông Netanyahu nói với các bộ trưởng trong phiên họp nội các.

Quân đội Israel tuyên bố rằng hai tòa nhà cao tầng bị san phẳng trong các cuộc không kích gần đây vốn được Hamas sử dụng để "theo dõi" binh sĩ Israel, cáo buộc mà Hamas bác bỏ.

Israel nhắm vào các tòa nhà cao tầng ở Gaza

Israel nhắm vào các tòa nhà cao tầng ở Gaza

AFP ngày 6.9 đưa tin quân đội Israel phá hủy một tòa nhà cao tầng ở TP.Gaza, không lâu sau khi tuyên bố sẽ tấn công những tòa nhà cao tầng được xác định là do Hamas sử dụng, trong chiến dịch nhằm kiểm soát thành phố lớn nhất Dải Gaza.

dải Gaza sân bay Ramon UAV Yemen israel thành phố Eilat Benjamin Netanyahu
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
