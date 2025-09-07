Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Israel nhắm vào các tòa nhà cao tầng ở Gaza

Khánh An
Khánh An
07/09/2025 05:00 GMT+7

AFP ngày 6.9 đưa tin quân đội Israel phá hủy một tòa nhà cao tầng ở TP.Gaza, không lâu sau khi tuyên bố sẽ tấn công những tòa nhà cao tầng được xác định là do Hamas sử dụng, trong chiến dịch nhằm kiểm soát thành phố lớn nhất Dải Gaza.

Quân đội Israel hôm 5.9 cho biết họ đã "xác định được hoạt động khủng bố đáng kể của Hamas bên trong nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau tại thành phố Gaza, đặc biệt là trong các tòa nhà cao tầng", đồng thời nói thêm rằng sẽ nhắm mục tiêu vào những địa điểm này "trong những ngày tới".

Israel nhắm vào các tòa nhà cao tầng ở Gaza - Ảnh 1.

Một tòa nhà cao tầng tại TP.Gaza bị Israel đánh sập ngày 5.9

Ảnh: Reuters

Chưa đầy một giờ sau, quân đội Israel thông báo đã tấn công một tòa nhà cao tầng, cáo buộc Hamas sử dụng tòa nhà này "để lên kế hoạch và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ trong khu vực". Quân đội cho biết trước khi tiến hành cuộc tấn công, các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện nhằm giảm thiểu thương vong dân thường, trong đó có việc đưa ra cảnh báo. Tại TP.Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, quân đội Israel ngày 6.9 lập vùng nhân đạo tại khu vực Al-Mawasi nhằm mở rộng hoạt động quân sự.

Mỹ cảnh báo Israel sẽ sáp nhập Bờ Tây khi nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine

Phát ngôn viên Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza Mahmoud Bassal cáo buộc Israel thực hiện chính sách cưỡng bức di dời dân thường, khi nhắm mục tiêu vào các tòa nhà cao tầng. Cơ quan này cho biết các cuộc không kích của Israel tại TP.Gaza và khu vực lân cận khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong tổng số ít nhất 42 người Palestine thiệt mạng trên toàn Dải Gaza trong ngày 5.9.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhiều con tin có thể đã thiệt mạng ở Gaza và Mỹ đang trong quá trình "đàm phán sâu" với Hamas, đồng thời kêu gọi lực lượng này thả tất cả con tin ngay lập tức.

Tin liên quan

Hamas xác nhận thủ lĩnh đã chết

Hamas xác nhận thủ lĩnh đã chết

Hamas đã công bố một video hiếm hoi cho thấy toàn bộ các cựu thủ lĩnh của tổ chức này, đồng thời xác nhận chỉ huy quân sự Mohammad Sinwar đã chết.

Hamas đồng ý ngừng bắn, Israel cân nhắc

Rò rỉ kế hoạch hậu chiến Dải Gaza của Mỹ, Hamas phản bác

Khám phá thêm chủ đề

israel gaza Hamas-Israel Palestine dân thường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận