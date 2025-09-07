Israel nhắm vào các tòa nhà cao tầng ở Gaza

Quân đội Israel hôm 5.9 cho biết họ đã "xác định được hoạt động khủng bố đáng kể của Hamas bên trong nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau tại thành phố Gaza, đặc biệt là trong các tòa nhà cao tầng", đồng thời nói thêm rằng sẽ nhắm mục tiêu vào những địa điểm này "trong những ngày tới".

Một tòa nhà cao tầng tại TP.Gaza bị Israel đánh sập ngày 5.9 Ảnh: Reuters

Chưa đầy một giờ sau, quân đội Israel thông báo đã tấn công một tòa nhà cao tầng, cáo buộc Hamas sử dụng tòa nhà này "để lên kế hoạch và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ trong khu vực". Quân đội cho biết trước khi tiến hành cuộc tấn công, các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện nhằm giảm thiểu thương vong dân thường, trong đó có việc đưa ra cảnh báo. Tại TP.Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, quân đội Israel ngày 6.9 lập vùng nhân đạo tại khu vực Al-Mawasi nhằm mở rộng hoạt động quân sự.

Mỹ cảnh báo Israel sẽ sáp nhập Bờ Tây khi nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine

Phát ngôn viên Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza Mahmoud Bassal cáo buộc Israel thực hiện chính sách cưỡng bức di dời dân thường, khi nhắm mục tiêu vào các tòa nhà cao tầng. Cơ quan này cho biết các cuộc không kích của Israel tại TP.Gaza và khu vực lân cận khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong tổng số ít nhất 42 người Palestine thiệt mạng trên toàn Dải Gaza trong ngày 5.9.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhiều con tin có thể đã thiệt mạng ở Gaza và Mỹ đang trong quá trình "đàm phán sâu" với Hamas, đồng thời kêu gọi lực lượng này thả tất cả con tin ngay lập tức.