Hamas đồng ý ngừng bắn, Israel cân nhắc

Nội dung đề xuất không được nêu rõ nhưng Đài Al-Jazeera dẫn nguồn tin cho biết thỏa thuận bao gồm 60 ngày ngừng bắn và trao trả một nửa trong số 50 con tin Israel còn bị giữ tại Dải Gaza. Truyền thông Israel loan tin 10 con tin còn sống sẽ được trao trả cùng thi thể các con tin thiệt mạng.

Khói bốc lên từ một vụ nổ tại Dải Gaza ngày 18.8 Ảnh: Reuters

Israel xác nhận đã nhận được đề xuất nhưng chưa đưa ra phản ứng thống nhất. Theo tờ The Times of Israel, đề xuất mới cho thấy Hamas đã chấp nhận nhượng bộ đáng kể so với những điều kiện đã khiến đối thoại đổ bể vào tháng trước. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói quân đội đang xúc tiến kế hoạch kiểm soát TP.Gaza, thành phố lớn nhất Dải Gaza, và đưa dân cư tại đó xuống miền nam.

Các bộ trưởng cực hữu tại Israel đã phản đối thỏa thuận và nhấn mạnh "không được chừa đường sống cho kẻ thù". Sau đó, một quan chức Israel nhấn mạnh rằng nước này vẫn muốn một thỏa thuận toàn diện, thả toàn bộ con tin và tuân thủ các điều kiện khác.

Thủ tướng Netanyahu những ngày gần đây nhấn mạnh chỉ chấp nhận thỏa thuận thả toàn bộ con tin, Hamas giao nộp vũ khí, phi quân sự hóa Dải Gaza, Israel kiểm soát vùng đất này và giao quyền quản lý cho một thực thể không phải là Chính quyền Palestine hiện do ông Mahmoud Abbas làm Tổng thống. Dù vậy, việc Thủ tướng Netanyahu chưa công khai loại trừ thỏa thuận một phần nêu trên là dấu hiệu cho thấy Tel Aviv vẫn đang cân nhắc các lựa chọn.