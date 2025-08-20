Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hamas đồng ý ngừng bắn, Israel cân nhắc

Vi Trân
Vi Trân
20/08/2025 05:15 GMT+7

AP hôm qua 19.8 đưa tin lực lượng Hamas đã ra thông báo chấp nhận đề xuất từ các nước trung gian Ả Rập về việc ngừng bắn với Israel và thả con tin.

Nội dung đề xuất không được nêu rõ nhưng Đài Al-Jazeera dẫn nguồn tin cho biết thỏa thuận bao gồm 60 ngày ngừng bắn và trao trả một nửa trong số 50 con tin Israel còn bị giữ tại Dải Gaza. Truyền thông Israel loan tin 10 con tin còn sống sẽ được trao trả cùng thi thể các con tin thiệt mạng.

Hamas đồng ý ngừng bắn với Israel và thả con tin tại Dải Gaza - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một vụ nổ tại Dải Gaza ngày 18.8

Ảnh: Reuters

Israel xác nhận đã nhận được đề xuất nhưng chưa đưa ra phản ứng thống nhất. Theo tờ The Times of Israel, đề xuất mới cho thấy Hamas đã chấp nhận nhượng bộ đáng kể so với những điều kiện đã khiến đối thoại đổ bể vào tháng trước. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói quân đội đang xúc tiến kế hoạch kiểm soát TP.Gaza, thành phố lớn nhất Dải Gaza, và đưa dân cư tại đó xuống miền nam.

Biểu tình, đình công khắp Israel đòi chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Các bộ trưởng cực hữu tại Israel đã phản đối thỏa thuận và nhấn mạnh "không được chừa đường sống cho kẻ thù". Sau đó, một quan chức Israel nhấn mạnh rằng nước này vẫn muốn một thỏa thuận toàn diện, thả toàn bộ con tin và tuân thủ các điều kiện khác. 

Thủ tướng Netanyahu những ngày gần đây nhấn mạnh chỉ chấp nhận thỏa thuận thả toàn bộ con tin, Hamas giao nộp vũ khí, phi quân sự hóa Dải Gaza, Israel kiểm soát vùng đất này và giao quyền quản lý cho một thực thể không phải là Chính quyền Palestine hiện do ông Mahmoud Abbas làm Tổng thống. Dù vậy, việc Thủ tướng Netanyahu chưa công khai loại trừ thỏa thuận một phần nêu trên là dấu hiệu cho thấy Tel Aviv vẫn đang cân nhắc các lựa chọn.

Tin liên quan

Mỹ rút khỏi đàm phán ngừng bắn Gaza, Hamas ngạc nhiên

Mỹ rút khỏi đàm phán ngừng bắn Gaza, Hamas ngạc nhiên

Reuters ngày 25.7 đưa tin Mỹ và Israel đã rút các thành viên trong đoàn đàm phán ngừng bắn tại Gaza, chưa đầy một ngày sau khi Hamas đưa ra phản hồi về lệnh ngừng bắn.

Lãnh đạo Mỹ và Israel gợi ý từ bỏ đàm phán với Hamas

Công bố hình ảnh con tin 'tự đào huyệt', Hamas ra điều kiện với Israel

Khám phá thêm chủ đề

Hamas Palestine dải Gaza israel Tel Aviv
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận