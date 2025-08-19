Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hamas đồng ý đề xuất ngừng bắn ở Gaza

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
19/08/2025 12:28 GMT+7

AFP ngày 19.8 đưa tin một quan chức cấp cao Hamas cho biết nhóm này đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất ở Dải Gaza.

Quan chức Hamas Bassem Naim cho biết Hamas đã gửi phản hồi và đồng ý với đề xuất của các nước trung gian. Trước đó, một nguồn tin của Hamas nói với AFP ngày 18.8 rằng nhóm đã chấp nhận đề xuất "mà không yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào".

Các nước trung gian Ai Cập và Qatar thông báo đã gửi đề xuất mới nhất cho Israel, trong đó nêu rõ “bóng bây giờ ở bên sân Israel”. Giới chức Tel Aviv chưa phản hồi về đề xuất trên.

Theo The Times of Israel ngày 19.8, Israel đã nhận phản hồi mới nhất của Hamas. Dù vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như không chấp nhận kế hoạch ngừng bắn được Hamas đồng ý. Điều này là dấu hiệu cho thấy Israel sẽ tiếp tục chiến dịch kiểm soát thành phố Gaza và buộc người Palestine ở dải đất di tản xuống phía nam.

"Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng Hamas đang chịu áp lực rất lớn", ông Netanyahu nói.

Một quan chức Israel cho biết cam kết của Tel Aviv về một thỏa thuận toàn diện sẽ không đổi, bao gồm thả tất cả con tin và giải giáp Hamas.

- Ảnh 1.

Tiêm kích F-15 của Israel thả mồi bẫy khi bay qua khu vực Dải Gaza ngày 18.8

ẢNH: REUTERS

Dù vậy, ông Netanyahu không công khai bác bỏ việc các bên đang thúc đẩy thỏa thuận một phần. Một số hãng truyền thông Israel cho hay nhà lãnh đạo Netanyahu sẽ xem xét các đề xuất.

Nội dung đề xuất ngừng bắn mà Hamas đồng ý ngày 18.8 bao gồm thả 10 con tin còn sống đang bị giam ở Gaza, đổi lấy 150 tù nhân người Palestine bị Israel giam, cùng với ngừng bắn 60 ngày. Ngoài ra, Hamas cũng sẽ trao trả thi thể những con tin thiệt mạng.

Một nguồn tin trong nhóm Thánh chiến Hồi giáo (PIJ) đồng minh với Hamas tiết lộ những con tin còn lại sẽ được thả trong giai đoạn 2, cùng với các cuộc đàm phán nhằm đạt thỏa thuận rộng hơn để chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Song, giới quan sát cho rằng phía Israel đang muốn có một thỏa thuận toàn diện duy nhất, với các điều khoản đáp ứng lập trường của Tel Aviv.


