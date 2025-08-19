Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel sẽ đẩy mạnh tấn công Gaza

Trí Đỗ
Trí Đỗ
19/08/2025 05:15 GMT+7

Trung tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết nước này đang xúc tiến giai đoạn tiếp theo của chiến dịch ở Dải Gaza, tập trung vào TP.Gaza thuộc khu vực này.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi Hamas bị đánh bại hoàn toàn", AFP dẫn lời ông Zamir phát biểu trước các binh sĩ trong chuyến thăm thực địa ở Gaza ngày 17.8. Vị quan chức cho biết thêm đây không phải một chiến dịch cục bộ mà là một lớp trong chiến lược dài hạn và có kế hoạch, với tầm nhìn đa mặt trận.

- Ảnh 1.

Lực lượng Israel hoạt động gần biên giới Gaza ngày 16.8

ẢNH: REUTERS

Cùng ngày 17.8, Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin người dân sẽ được sơ tán trước khi IDF bao vây và kiểm soát TP.Gaza, bắt đầu "trong những tuần tới". Hàng chục nghìn quân dự bị Israel sẽ được triệu tập để thực hiện chiến dịch. Trước thông tin trên, lực lượng Hamas ngày 17.8 cáo buộc kế hoạch của Israel sẽ dẫn đến "một làn sóng chết chóc và di dời cưỡng bức hàng loạt mới".

Trong một diễn biến khác, gần 500.000 người tối 17.8 đã xuống đường tại thủ đô Tel Aviv để kêu gọi chính phủ chấm dứt xung đột ở Gaza và thả các con tin. Dù chưa có con số chính thức từ phía Israel, song đây được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Israel từ trước đến nay.

Biểu tình, đình công khắp Israel đòi chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Cùng ngày, Tổng thống Israel Isaac Herzog kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Hamas để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Qatar và Ai Cập được cho là đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán. Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ngày 18.8 tới Ai Cập để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, theo Al Jazeera.

