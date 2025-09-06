Bom Israel đánh sập tòa nhà lớn, Hamas lại công bố video con tin

Một cuộc không kích của Israel vào ngày 5.9 đã làm sập một tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza.

Chính phủ Israel cho biết tòa nhà 14 tầng có tên Tháp Mushtaha đang được Hamas sử dụng.

Israel tuyên bố sẽ tiếp quản thành phố Gaza, và lực lượng nước này đang tiến qua các vùng ngoại ô và hiện cách trung tâm thành phố vài km.

Vào ngày 5.9, người Palestine đã tổ chức tang lễ bên ngoài bệnh viện Al Shifa của thành phố Gaza.

Cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel một ngày trước đó đã giết chết ít nhất 53 người trên toàn dải Gaza.

Trong số các mục tiêu bị tấn công có một khu lều trại chứa một phần trong số hơn hai triệu người phải di dời do cuộc tấn công của Israel.

Bà Reda al-Afifi cho biết con trai và các cháu của bà đã thiệt mạng tại đây khi đang ngủ.

"Họ nhắm vào chiếc lều, nơi bọn trẻ đang ngủ... Bọn trẻ đang ngủ cùng mẹ, ngay khi bố bọn trẻ về với con thì Israel đã tấn công. Cả gia đình ra đi như vậy sao? Cả gia đình không còn nữa, chúng tôi có thể nói gì đây?", bà kể.

Một tòa nhà bị trúng tên lửa của Israel tại thành phố Gaza hôm 5.9 ẢNH: REUTERS

Giới chức y tế Palestine cho biết ít nhất 63.000 người Palestine đã thiệt mạng dưới làn đạn của Israel kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Israel hiện đang bị đưa ra xét xử tại Tòa án Công lý Quốc tế ở Hague về cáo buộc diệt chủng, một cáo buộc mà Israel kiên quyết phủ nhận.

Israel thường xuyên tuyên bố đã thực hiện các biện pháp để tránh làm thương vong thường dân, và khẳng định mục tiêu là đánh bại Hamas và giải phóng các con tin Israel do tổ chức vũ trang này nắm giữ.

Hôm 5.9, Hamas đã công bố video về hai con tin Israel đã bị bắt giữ kể khi nhóm vũ trang này tấn công các cộng đồng dân cư Israel vào ngày 7.10.2023.

Guy Gilboa-Dalal và Alon Ohel nằm trong số 20 con tin do Hamas giam giữ được cho là vẫn còn sống.

Hamas đã bắt giữ 251 con tin vào dải Gaza sau vụ tấn công năm 2023 mà Israel cho biết đã giết chết 1.200 người, châm ngòi cho cuộc chiến hiện nay.

Nhiều người ở Israel tin rằng chính phủ đang lãng phí cơ hội đạt được thỏa thuận có thể chấm dứt giao tranh và giải phóng các con tin.

Các nhà hoạt động đã tạo một cuộc triển lãm trên bãi biển Tel Aviv đối diện lãnh sự quán Mỹ, yêu cầu Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc Thủ tướng Netanyahu chấp nhận ngừng bắn.

Tuy nhiên, Washington dường như tập trung nhiều hơn vào một cuộc chiến ngoại giao. Ngày càng nhiều quốc gia phương Tây cam kết hoặc đang xem xét công nhận nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp tới.

"Chúng tôi đã nói với tất cả những quốc gia này, chúng tôi đã bảo họ, nếu quý vị làm cái việc công nhận này thì đó chỉ là giả dối..."

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio hôm 4.9 cho biết việc công nhận nhà nước Palestine sẽ tạo ra "những vấn đề lớn": "Sẽ có phản ứng từ Israel, quý vị sẽ khiến việc đạt được ngừng bắn trở nên khó khăn hơn..."