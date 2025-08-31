Hamas xác nhận thủ lĩnh đã chết

Hamas ngày 30.8 lần đầu công bố một video cho thấy các cựu thủ lĩnh của lực lượng này, theo tờ The Times of Israel.

Những người xuất hiện trong video có cựu chỉ huy cánh quân sự của Hamas Muhammad Deif, cựu lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh, cựu lãnh đạo tại Dải Gaza Yahya Sinwar và em trai Mohammad Sinwar, cùng phó chỉ huy cánh quân sự Marwan Issa.

Các thủ lĩnh Hamas trong đoạn video mới được công bố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TIMES OF ISRAEL

Những người này bị cáo buộc là kiến trúc sư cho cuộc tấn công ngày 7.10.2023 vào lãnh thổ Israel. Toàn bộ đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đáp trả của Israel trong 22 tháng qua.

Đoạn video dài hơn 3 phút với nền là ca khúc có màu sắc tưởng niệm "Những bậc thầy tử vì đạo", mở màn với hình ảnh của ông Muhammad Deif nói về cuộc chiến chống Israel. Đoạn video có nhiều hình ảnh phóng rốc két về phía Israel, cuộc tấn công ngày 7.10.2023, duyệt binh và những hình ảnh tuyên truyền khác.

Trong số đó có cảnh một cuộc họp giữa các thủ lĩnh gồm ông Haniyeh, ông Yahya Sinwar và em trai Mohammad và ông Issa. Ông Haniyeh, ông Yahya Sinwar và ông Issa đều thiệt mạng trong năm 2024 như ông Deif.

Thông qua đoạn video, Hamas cũng ngầm xác nhận ông Mohammad Sinwar đã chết, sau khi Israel nói đã tiến hành cuộc không kích tiêu diệt ông này vào tháng 5 và xác nhận sau đó vài tuần.

Ông Mohammad Sinwar trong một đoạn video được Israel công bố vào tháng 12.2023 ẢNH: REUTERS

Hamas không kể rõ chi tiết cái chết của vị chỉ huy quân sự nhưng đăng hình ảnh của ông cùng các thủ lĩnh khác và miêu tả họ là "những người tử vì đạo". Ông Mohammad Sinwar được thăng chức sau khi anh trai qua đời.

Theo Reuters, với cái chết của ông Sinwar, người phụ trách toàn bộ cánh quân sự của Hamas trên toàn Dải Gaza hiện nay là thân tín của ông, ông Izz al-Din Haddad.

Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30.8 xác nhận thi thể thứ hai được đưa từ Dải Gaza về nước trong tuần này là con tin Idan Shtivi, theo Reuters. Người đầu tiên được nhận diện là con tin Ilan Weiss. Thi thể của hai người này được quân đội Israel tìm thấy trong một chiến dịch quân sự trong tuần này.

Với kết quả như trên, Israel thông báo đến nay còn 48 con tin tại Dải Gaza, trong đó chỉ có 20 người được cho là còn sống.