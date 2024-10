Hamas xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar đã chết

Phó thủ lĩnh và là trưởng đại diện đàm phán Hamas Khalil Al-Hayya ngày 18.10 xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar đã chết trong chiến đấu, theo Reuters. Trong đoạn video vừa được công bố, ông Al-Hayya nhấn mạnh cái chết của ông Sinwar sẽ chỉ tăng cường tinh thần của tổ chức.



Ông Al-Hayya tuyên bố Hamas sẽ không thả con tin Israel cho đến khi chiến sự tại Gaza dừng lại, Israel rút quân hoàn toàn và các tù nhân người Palestine tại Israel được thả.



Điểm xung đột: Israel diệt chủ mưu vụ đột kích Hamas; 'Kế hoạch chiến thắng' của Ukraine kém hấp dẫn?

Trước đó, ông Basem Naim, thành viên cấp cao trong bộ máy chính trị của Hamas tuyên bố tổ chức sẽ không sụp đổ sau cái chết của thủ lĩnh.

"Hamas là phong trào giải phóng do nhân dân dẫn dắt nhằm tìm kiếm tự do và danh dự, và sẽ không thể bị loại trừ. Có vẻ như Israel tin rằng việc sát hại các lãnh đạo của chúng tôi đồng nghĩa cái kết cho phong trào và cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine. Sau mỗi lần như vậy, Hamas lại trở nên mạnh hơn và nổi tiếng hơn, và những lãnh đạo trở thành biểu tượng cho các thế hệ tương lai để tiếp tục hành trình tiến tới một Palestine tự do", ông Naim nói, không nhắc tên ông Sinwar.

Ông Yahya Sinwar tại thành phố Gaza hồi năm 2022 ẢNH: AFP

Vị quan chức nói rằng rất đau buồn khi mất đi người thân yêu, "đặc biệt là các lãnh đạo xuất chúng như của chúng tôi", nhưng ông khẳng định Hamas sẽ giành chiến thắng, kết quả cho tất cả những người đấu tranh vì sự tự do.

Quân đội Israel đụng độ với một nhóm tay súng Hamas vào hôm 16.10 tại khu vực ở thành phố Rafah miền nam Dải Gaza. Sau khi kiểm tra, Tel Aviv ngày hôm sau xác nhận đó chính là ông Yahya Sinwar, người bị tố cáo đứng sau vụ tấn công ngày 7.10.2023 vào lãnh thổ Israel và bị truy lùng hơn một năm qua.

Sợ Hamas nhen nhóm lại, Israel không kích trại tị nạn Gaza

Nga, Trung Quốc bình luận

Bình luận về cái chết của ông Sinwar, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga lo ngại về hậu quả cho Trung Đông, theo TASS. "Điều cốt lõi đối với chúng tôi là hậu quả cho dân thường. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc này. Thảm hỏa nhân đạo tại Gaza và Li Băng là điều chúng tôi hết sức quan ngại", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong cuộc họp báo cùng ngày kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza. "Ưu tiên cấp bách là ngay lập tức đạt ngừng bắn tại Gaza, bảo vệ dân thường, đảm bảo viện trợ nhân đạo và tránh leo thang thêm xung đột và đối đầu", bà Mao nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng cái chết của thủ lĩnh Hamas sẽ mở ra triển vọng rõ ràng cho việc ngừng bắn và thả con tin tại Dải Gaza. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc ông Sinwar bị giết chết là "khoảnh khắc của công lý" và là cơ hội để tìm kiếm con đường đến hòa bình tại Gaza.