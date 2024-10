Israel đang kiểm tra khả năng thủ lĩnh Hamas đã chết ở Gaza

"Ở giai đoạn này, danh tính của những kẻ khủng bố vẫn chưa được xác nhận. Trong tòa nhà có những kẻ khủng bố bị tiêu diệt, không có dấu hiệu nào cho thấy có con tin trong khu vực. Các lực lượng đang hoạt động trong khu vực vẫn tiếp tục hoạt động một cách thận trọng", Lực lượng Phòng vệ Israel viết trên mạng xã hội X, theo Đài ABC News.

Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar tham gia một cuộc tuần hành tại thành phố Gaza vào ngày 1.10.2022

Ảnh: AFP

Sau đó, một quan chức cấp cao Israel nói với báo chí Israel rằng đánh giá hiện tại của cơ quan an ninh là có khả năng cao rằng người "mới bị IDF tiêu diệt chính là thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar", theo tờ The Times of Israel.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hamas đối với thông tin trên.

Tài liệu mật: Iran, Hezbollah biết trước kế hoạch tấn công Israel của Hamas?

Trước đó, The Times of Israel ngày 7.10 dẫn một số nguồn tin khẳng định ông Sinwar đã thiết lập lại liên lạc với các bên hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn-thả con tin ở Qatar sau nhiều tuần im lặng làm dấy lên suy đoán rằng ông Sinwar có thể đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở Gaza.

Ông Sinwar đã cắt đứt liên lạc vì tin rằng Israel không quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận, theo các nguồn tin giấu tên am hiểu về các cuộc đàm phán nói với Kênh 12 của Israel.

Ngoài ra, theo tờ The New York Times hôm 5.10, đánh giá dài hạn của ông Sinwar rằng ông sẽ không sống sót sau cuộc chiến ở Gaza đã được củng cố trong những tuần gần đây. Ông tin rằng một cuộc chiến tranh khu vực sẽ buộc Israel phải thu hẹp quy mô hoạt động ở Gaza, có khả năng loại bỏ nhu cầu thả con tin để đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Ông Sinwar (62 tuổi) đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Hamas tại Gaza kể từ năm 2017 và vai trò lãnh đạo cánh chính trị của lực lượng này sau khi ông Ismail Haniyeh bị ám sát ở Iran vào tháng 7, theo ABC News.