Israel tuyên bố thành phố Gaza thành ‘vùng chiến sự’, phát hiện thi thể con tin

“Theo đánh giá tình hình và chỉ thị của cấp chính trị, lệnh tạm dừng chiến thuật cục bộ trong hoạt động quân sự sẽ không còn áp dụng cho khu vực thành phố Gaza, nơi được coi là vùng chiến sự nguy hiểm. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo trong khi tiến hành các hoạt động bảo vệ Israel”, quân đội Israel ra tuyên bố ngày 29.8.

Israel thời gian qua đã hướng các đợt tấn công tập trung vào thành phố Gaza, miền trung Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Tel Aviv sẽ vừa tấn công thành phố này, vừa đàm phán ngừng bắn với lực lượng Hamas, dù các cuộc thảo luận đang rơi vào bế tắc.

Xe tăng Israel hoạt động tại Dải Gaza ngày 29.8 ẢNH: AFP

Đài Al Jazeera ngày 29.8 đưa tin quân đội Israel nêu thêm đã khởi động "giai đoạn đầu" của chiến dịch nhằm vào thành phố Gaza. Israel chưa đưa ra yêu cầu sơ tán, tuy nhiên quan chức Israel hồi đầu tuần nói rằng việc sơ tán khỏi thành phố Gaza là "điều không tránh khỏi".

Thủ tướng Netanyahu cho rằng mở chiến dịch vào thành phố Gaza là cách tốt nhất để khiến Hamas suy yếu và Israel có thể giải cứu con tin. Dù vậy, nhiều gia đình các con tin lo sợ rằng hành động leo thang quân sự sẽ càng đe dọa mạng sống nhưng con tin đang bị giam, theo The Guardian.

Trong ngày 29.8, Israel tuyên bố phát hiện thi thể 2 con tin tại Gaza. Một trong số đó là ông Ilan Weiss, người còn lại chưa được công khai danh tính.

Xung đột kéo dài đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Các tổ chức quốc tế thời gian qua cảnh báo về nạn đói nghiêm trọng và kêu gọi tạo điều kiện cho người Palestine ở Gaza nhận được hàng viện trợ.

Giới chức y tế Gaza cho biết có hơn 40 người Palestine thiệt mạng trong các đợt tấn công vào ngày 29.8. Trong gần 2 năm xung đột Hamas - Israel, đã có hơn 62.000 người Palestine thiệt mạng, theo công bố từ cơ quan y tế Gaza. Cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10.2023 đã khiến hơn 1.200 người tại Israel thiệt mạng.